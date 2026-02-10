Lái xe trên cao tốc dịp Tết gặp sự cố cần làm gì để không bị phạt nguội? 10/02/2026 08:45

(PLO)- Trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, các lái xe cần nắm quy định để xử lý như thế nào bảo đảm an toàn giao thông.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều gia đình lựa chọn việc di chuyển trên cao tốc. Tuy nhiên để tránh trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, các lái xe cần nắm quy định để xử lý như thế nào bảo đảm an toàn giao thông.

Giao thông trên đường cao tốc dịp Tết

Căn cứ tại khoản 2 Điều 25 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về giao thông trên đường cao tốc như sau:

Điều 25. Giao thông trên đường cao tốc

[...]

2. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

[...]

Lái xe di chuyển trên cao tốc dịp Tết cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: THY NHUNG

Như vậy, khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc phải xử lý để bảo đảm an toàn giao thông như sau:

Dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp;

Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại những vị trí nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại những vị trí sau đây: