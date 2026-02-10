Lái xe trên cao tốc dịp Tết gặp sự cố cần làm gì để không bị phạt nguội?

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều gia đình lựa chọn việc di chuyển trên cao tốc. Tuy nhiên để tránh trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, các lái xe cần nắm quy định để xử lý như thế nào bảo đảm an toàn giao thông.
Giao thông trên đường cao tốc dịp Tết
Căn cứ tại khoản 2 Điều 25 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về giao thông trên đường cao tốc như sau:
Điều 25. Giao thông trên đường cao tốc
[...]
2. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.
[...]
Như vậy, khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc phải xử lý để bảo đảm an toàn giao thông như sau:
Dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp;
Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại những vị trí nào?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại những vị trí sau đây:
- Bên trái đường một chiều;
- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;
- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;
- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;
- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;
- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;
- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau;
- Điểm đón, trả khách;
- Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;
- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;
- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;
- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;
- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.