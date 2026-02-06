16 tuổi điều khiển xe gắn máy 50 cc, trách nhiệm có thuộc về phụ huynh hay không? 06/02/2026 08:32

(PLO)-Người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định.

Website của Bộ Công an giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến nội dung khi con 16 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 (50cc) đi học và xảy ra va chạm nhẹ thì trách nhiệm có thuộc về tôi hay không?

“Con của tôi 16 tuổi, điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 đi học thì có đúng quy định của pháp luật hay không? Các giấy tờ cần thiết con tôi phải mang theo khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy có dung tích 50 cm3 gồm những gì? Khi con tôi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 đi học và xảy ra va chạm nhẹ thì trách nhiệm có thuộc về tôi hay không?”- nội dung thắc mắc của người dân.

Thời gian vừa qua, CSGT trên toàn quốc cũng đã tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: PLO

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau: Điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy".

Khoản 4 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định điều kiện của người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng như sau: "Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy".

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu con bạn đủ các điều kiện thì được điều khiển xe gắn máy có dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3.

- Khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Căn cứ các quy định nêu trên thì con bạn khi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 tham gia giao thông phải mang theo chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Do đó, Bộ Công an giải đáp căn cứ quy định nêu trên nếu con bạn đủ điều kiện được phép điều khiển xe 50 cm3 thì con bạn là người phải chịu trách nhiệm chính khi tham gia giao thông.