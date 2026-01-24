Sẽ triển khai quét mã QR để nộp phí, lệ phí trong sát hạch lái xe 24/01/2026 19:53

(PLO)-Đáp ứng quy định về việc thanh toán phí và lệ phí trong lĩnh vực sát hạch lái xe, Phòng CSGT, Công an TP.HCM triển khai hình thức thanh toán quét mã QR tại trung tâm sát hạch lái xe.

Theo khảo sát của PV, hiện hình thức thanh toán này được thí điểm tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn kể từ ngày 29-1-2026.

Đơn vị vậy đã ra thông báo đề nghị thí sinh hoàn thành việc nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe theo mã QR đã được các cơ sở đào tạo cung cấp.

Thí sinh thực hiện việc đóng lệ phí thông qua mã QR tại khu vực 2. Ảnh: Phòng CSGT

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng (Khuyến cáo không sử dụng ví điện tử như Momo, Zalopay, VNpay, Cake, Timo…) Bước 2: Quét mã QR được gửi kèm. Bước 3: Kiểm tra kỹ thông tin gồm: (1) Họ tên thí sinh, (2) CCCD và (3) Số tiền phải nộp trước khi xác nhận thanh toán. Bước 4: Lưu màn hình xác nhận thanh toán để đối chiếu khi cần thiết

Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn cũng lưu ý thí sinh dùng đúng số tài khoản chính chủ (khuyến khích) để thanh toán.

Trường hợp thí sinh không đạt, tiền lệ phí cấp giấy phép lái xe (115.000 đồng) sẽ hoàn trả vào tài khoản đã chuyển tiền trước đó.

Việc hoàn tiền (nếu có) sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày thi sát hạch.

Việc hoàn tiền sẽ không thực hiện nếu thí sinh sử dụng ví điện tử để thanh toán.

Trước đó, Phòng CSGT cũng đã đồng loạt triển khai phương thức thu lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe qua quét mã QR tại khu vực 2 (Vũng Tàu cũ). Việc này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe cũng như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo Phòng CSGT, thí sinh bắt đầu ký nhận hồ sơ và nộp lệ phí sát hạch qua hình thức quét mã QR. Đây là một trong những bước đi cụ thể trên lộ trình chuyển đổi số của Bộ Công an, đồng thời giúp minh bạch hóa các khoản thu – chi, tránh tình trạng thu ngoài quy định.

Với hình thức này, thí sinh chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR tại khu vực thu phí, sau đó xác nhận và thanh toán qua các ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng. Thời gian thực hiện chỉ mất khoảng 1 – 2 phút, nhanh hơn rất nhiều so với hình thức thu tiền mặt truyền thống, lợi ích rõ rệt cho người dân và cơ quan quản lý.

Việc áp dụng mã QR trong thu phí không chỉ giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, tránh sai sót khi giao dịch bằng tiền mặt, mà còn giúp các đơn vị tổ chức thi dễ dàng thống kê, đối chiếu, báo cáo doanh thu một cách tự động và chính xác. Ngoài ra, hình thức thu phí điện tử còn góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy văn hóa thanh toán không tiền mặt trong toàn xã hội. Hướng tới số hóa toàn diện trong lĩnh vực sát hạch và cấp phép lái xe.