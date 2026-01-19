Hệ thống thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ tích hợp dữ liệu 'đa bộ ngành' 19/01/2026 14:27

(PLO)- Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, hệ thống thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ tích hợp với các đơn vị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế để đồng bộ dữ liệu của người dân.

Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong đó, Dự thảo sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 22 như sau:

“d) Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng về việc đã được cấp giấy phép lái xe quân sự, tình trạng còn thời hạn sử dụng.”

2. Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 3 Điều 22 như sau:

“a) Cá nhân gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi trực tiếp đến Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận; cá nhân chụp ảnh trực tiếp hoặc sử dụng ảnh tại dữ liệu căn cước hoặc nộp ảnh 3x4cm tại nơi tiếp nhận hồ sơ, xuất trình bản chính các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này để đối chiếu và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (bao gồm có kết quả xác minh giấy phép lái xe đối với trường hợp phát hiện nghi vấn), Phòng CSGT chuyển dữ liệu đến Cục CSGT để quản lý tập trung và cấp giấy phép lái xe, giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Phòng CSGT tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;”

Hệ thống thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ tích hợp dữ liệu 'đa bộ ngành'. Ảnh: TN

Đề xuất: Dự thảo Thông tư mở rộng vai trò công an cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe. Tuy nhiên trong dự thảo chưa quy định về điều kiện nhân sự, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin; chưa có hướng dẫn về quy trình kiểm tra – giám sát – chịu trách nhiệm khi cán bộ Công an xã nhập sai dữ liệu. Do đó, nên bổ sung điều kiện tối thiểu để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo Cục CSGT lý giải: Trong quá trình triển khai tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc bố trí cán bộ, thiết bị hạ tầng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ. Việc quy định cụ thể các nội dung trên là không phù hợp khi đưa vào Thông tư hướng dẫn về sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Ngoài ra Cục CSGT cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành quy trình điện tử về cấp, đổi, cấp lại GPLX. Vì vậy, việc quy định về trách nhiệm khi Công an xã nhập sai dữ liệu phải căn cứ theo quy chế do Công an các địa phương ban hành.

Cục CSGT cũng thông tin trong thời gian tới, hệ thống thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ tích hợp với các đơn vị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế để đồng bộ dữ liệu của người dân nên sẽ không có tình trạng nhập sai dữ liệu.