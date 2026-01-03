Chính thức: Người thi sát hạch bằng lái xe không được hoàn trả phí nếu bỏ thi 03/01/2026 12:57

(PLO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 154/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe và lệ phí cấp giấy phép lái xe, trong đó điều chỉnh nhiều mức phí và bổ sung quy định người bỏ thi sẽ không được hoàn trả phí đã nộp.

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết Bộ Tài vừa chính thức ban hành Thông tư số 154/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện. Thông tư này thay thế Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính và có một số điểm mới đáng lưu ý.

Người thi bằng lái xe sẽ không được trả lại phí sát hạch nếu bỏ thi. Ảnh: THY NHUNG

Đối với sát hạch lái xe các hạng A1, A, B1, mức thu phí được quy định như sau: phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần.

Đối với sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, CE…, mức thu được chia theo từng nội dung thi. Cụ thể, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần; phí sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần.

Theo Thông tư 154/2025, lệ phí cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) được quy định ở mức 115.000 đồng/lần. Mức thu này giảm 20.000 đồng so với quy định trước đây là 135.000 đồng/lần.

Một điểm mới đáng chú ý tại Thông tư lần này là quy định về việc hoàn trả phí sát hạch. Cụ thể, trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi nhưng không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi, vắng thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp. Quy định này khác với trước đây, khi thí sinh bỏ thi vẫn được hoàn trả phí.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân nộp phí, lệ phí trực tiếp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe để bảo đảm quyền lợi.

Thí sinh tham dự kỳ sát hạch lái xe tại TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Theo ghi nhận của PV, một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại TP.HCM đã thông báo rộng rãi đến học viên về những thay đổi này. Theo đó, học viên khi đăng ký tham dự kỳ sát hạch phải hoàn tất học phí tại trung tâm, đồng thời nộp đầy đủ phí sát hạch từng phần và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Thông tư 154/2025.

Trường hợp học viên đã có tên trong danh sách đăng ký sát hạch, được thông báo lịch thi nhưng không tham dự kỳ sát hạch thì sẽ không được hoàn trả phí đã nộp. Quy định này áp dụng đối với tất cả các hạng lái xe, bao gồm ô tô và mô tô.

Các trung tâm khuyến cáo học viên lưu ý kỹ lịch thi, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tham dự sát hạch để tránh phát sinh chi phí không đáng có.

Thông tư 154/2025 có hiệu lực từ ngày 1 -1 - 2026.