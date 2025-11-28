Cấp giấy phép lái xe điện tử, thủ tục gọn nhẹ, nâng chuẩn sát hạch 28/11/2025 09:04

(PLO)- Hàng loạt thủ tục trong cấp, đổi giấy phép lái xe sắp được xóa bỏ, giấy phép lái xe điện tử sẽ thay thế thẻ nhựa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn gần một nửa.

Ngày 28-11, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tham mưu Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025/TT-BCA về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế, với trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu điện tử trong toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ.

Theo dự thảo, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu để thuận tiện cho người dân khi sử dụng cũng như bảo đảm việc tra cứu của lực lượng chức năng. Khi kiểm tra, CSGT sẽ ưu tiên sử dụng giấy phép lái xe điện tử; trường hợp người dân có nhu cầu nhận thẻ nhựa PET, có thể đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe nhằm giảm giấy tờ và thao tác không cần thiết, bởi thông tin trước đây phải kê khai sẽ được tự động đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông.

Thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ bảy ngày xuống còn 4,5 ngày. Ảnh CA

Người dân khi làm thủ tục có thể dùng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước, và với những công dân đã định danh mức độ 2 trên các ứng dụng của Bộ Công an hoặc ứng dụng giao thông VNeTraffic, toàn bộ quy trình đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến.

Hệ thống cũng được thiết kế để gửi thông báo trước một tháng khi giấy phép lái xe sắp hết hạn, nhắc người dân khám sức khỏe; kết quả khám sức khỏe điện tử được cập nhật trực tiếp lên hệ thống và đến thời điểm hết hạn sẽ tự động thực hiện cấp đổi.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể. Thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày còn 2 ngày; thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ năm ngày xuống 3,5 ngày.

Đặc biệt, chỉ sau hai tiếng kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch, người dự thi đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe, tạo thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ và tích hợp dữ liệu.

Theo Cục CSGT, đối với công tác sát hạch, dự thảo lần này có nhiều điều chỉnh để nâng cao kỹ năng lái xe và khả năng xử lý tình huống thực tế của thí sinh. Phần sát hạch ô tô được điều chỉnh theo hướng bỏ bài thi mô phỏng, tăng số lượng bài thực hành trên đường và thống nhất thời gian sát hạch thực hành 15 phút.

Những lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch ngay nhằm siết chặt yêu cầu bảo đảm an toàn. Với mô tô, dự thảo bổ sung bài hình tổng hợp để đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển xe và phản ứng trong các tình huống giao thông. Đồng thời, danh mục các lỗi bị đình chỉ cũng được bổ sung, tập trung vào các hành vi thể hiện nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Cục CSGT nhấn mạnh rằng bên cạnh việc nâng cao tiêu chuẩn sát hạch, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức người tham gia giao thông và đẩy mạnh xử lý các vi phạm, bởi ý thức vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững.