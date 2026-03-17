Giá vé tàu ra đảo Lý Sơn giảm 10.000 đồng/vé từ ngày 18-3 17/03/2026 12:12

(PLO)- Đơn vị vận tải hành khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và ngược lại sẽ giảm 10.000 đồng/ vé so với giá đang áp dụng.

Ngày 17-3, ông Trần Đình Xem, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông- chủ đôi tàu khách Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông, cho biết doanh nghiệp sẽ giảm giá vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn từ ngày 18-3.

“Hiện giá xăng dầu đã hạ nhiệt. Vì vậy, sáng mai, 18-3, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm 10.000 đồng/vé so với mức giá đang áp dụng”- ông Xem thông tin.

Tàu cao tốc Super 2 Biển Đông cập cảng trên đảo Lý Sơn.

Theo ông Xem, việc xây dựng giá vé được tính toán dựa trên nhiều yếu tố đầu vào, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm tỉ trọng lớn. Khi giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng giá vé để bù đắp chi phí và ngược lại, khi giá nhiên liệu giảm sẽ xem xét giảm giá cho phù hợp.

Trước đó, khi giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng cao nhất lên 30.000 đồng/vé, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị các đơn vị vận tải nghiên cứu, khảo sát giá nhiên liệu hiện hành để áp dụng tính chi phí đầu vào.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho rằng việc các đơn vị nêu trên áp dụng đơn giá nhiên liệu 30.000 đồng/lít để tính chi phí đầu vào và áp dụng điều chỉnh mức giá mới từ ngày 12-3-2026 là không phù hợp.

Nguyên nhân là trong kỳ điều hành giá nhiên liệu ngày 11-3, giá dầu diesel công bố là 26.470 đồng/lít. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khảo sát giá nhiên liệu hiện hành để áp dụng tính chi phí đầu vào cho phù hợp.