Sau kiến nghị, doanh nghiệp vận tải biển có giảm giá vé tàu đi đảo Lý Sơn? 17/03/2026 09:41

(PLO)- Một doanh nghiệp sở hữu đôi tàu khách phục vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn cho biết có thể giảm giá từ 10.000 - 15.000 đồng/vé so với bảng giá hiện tại.

Liên quan đến giá vé tàu cao tốc từ đất liền đi đảo Lý Sơn và ngược lại tăng giá cao nhất 30.000 đồng/vé/lượt, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị các đơn vị vận tải nghiên cứu, khảo sát giá nhiên liệu hiện hành để áp dụng tính chi phí đầu vào.

Một tàu cao tốc chở khách ra đảo Lý Sơn.

Theo văn bản, Sở Xây dựng cho rằng việc các đơn vị nêu trên áp dụng đơn giá nhiên liệu 30.000 đồng/lít để tính chi phí đầu vào và áp dụng điều chỉnh mức giá mới từ ngày 12-3 là không phù hợp.

Nguyên nhân là do trong kỳ điều hành giá nhiên liệu ngày 11-3-2026, giá dầu diesel công bố là 26.470 đồng/lít. Do đó, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khảo sát giá nhiên liệu hiện hành để áp dụng tính chi phí đầu vào cho phù hợp.

Tuy nhiên, mức giá tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn áp dụng vào ngày 14-3 đã tăng lên 30.000 đồng/vé/khách. Riêng người dân trên đảo chịu mức tăng 22.000 đồng/vé.

Hành khách lên tàu ra đặc khu Lý Sơn từ cảng Sa Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhận định việc tăng giá vé không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại của người dân mà còn có thể tác động đến hoạt động du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Lý Sơn.

Nếu giá vé duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lượng khách du lịch ra đảo có thể bị ảnh hưởng. Từ đó kéo theo nhiều dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, vận tải... cũng gặp khó. Chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại mức giá vé tàu cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn

Về việc tăng giá, ông Trần Đình Xem, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông (chủ đôi tàu khách Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông) cho biết, giá vé tàu được xây dựng dựa trên tổng thể các yếu tố, trong đó lớn nhất là cấu thành từ giá dầu.

Tàu khách Super 2 Biển Đông phục vụ vận tải hành khách từ Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại.

"Hiện giá xăng, dầu đã giảm nên chúng tôi sẽ xem xét lại và có điều chỉnh giá vé cho phù hợp. Có thể, giá vé sẽ giảm từ 10.000 - 15.000 đồng/vé so với bảng giá vé hiện tại" - ông Xem nói.

Trước đó, nhiều người dân Lý Sơn và du khách "choáng" khi giá vé tàu thủy tăng cao và áp dụng ngay dù giá xăng, dầu đã quay đầu giảm.

"Việc điều chỉnh giá theo giá xăng dầu là hợp lý để doanh nghiệp có lãi. Song giá vé tăng cao trong khi giá dầu đã giảm là bất hợp lý. Cần phải điều chỉnh lại giá cho phù hợp với quy định và quyền lợi của hành khách đi tàu" - anh Vũ, người dân thường xuyên sử dụng dịch vụ tàu khách kiến nghị.

Người dân trên đảo Lý Sơn đề nghị điều chỉnh lại giá vé tàu vì hiện giá dầu đã giảm.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng so sánh cho giá vé trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (giá vé cũ) đã là quá cao so với một số nơi khác. Đơn cử như tuyến Phan Thiết - Phú Quý giá vé chỉ dao động quanh mức 370.000 đồng/vé cho chặng đường 102km.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng giá từ ngày 12-3, ảnh hưởng đến người dân. Cụ thể, giá vé cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn tăng từ 207.000 đồng/vé/khách lên mức 237.000 đồng/vé/khách.

Trong đó, giá vé vận tải là 215.000 đồng, số còn lại là giá sử dụng cảng, nhà ga và các tiện ích khác. Đối với người dân, cán bộ Lý Sơn, giá vé tăng từ 183.000 đồng/vé/khách lên 205.000 đồng/vé/khách. Giá vé áp dụng đối với các tàu An Vĩnh Express, Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình.

Như vậy, đối với khách du lịch, mức tăng lần này là 30.000 đồng/vé/khách cho một chiều. Người dân Lý Sơn phải chi thêm 44.000 đồng cho hai vé đi và về.