Tấp nập chở hàng, hoa Tết từ đất liền ra đảo Lý Sơn

Xã hội

Tấp nập chở hàng, hoa Tết từ đất liền ra đảo Lý Sơn

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) hoạt động nhộn nhịp khi hàng hóa, hoa và cây cảnh liên tục được vận chuyển ra đảo Lý Sơn, bảo đảm nguồn cung phục vụ người dân đón xuân.

Tấp nập chở hàng, hoa Tết từ đất liền ra đảo Lý Sơn
Những ngày này, tại cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn), không khí vận chuyển hàng hóa ra đảo Lý Sơn diễn ra hết sức khẩn trương. Các tàu vận tải liên tục cập cảng, bốc xếp hàng hóa từ đất liền đưa ra đảo nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và vui xuân của người dân đặc khu Lý Sơn.
z7497841418337_a71764f35259fd388d043475f50b122e.jpg
Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước uống được vận chuyển liên tục ra đảo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi có thể xảy ra.
z7497841611898_37b7edcefa8a0b8bafe315dfea065315.jpg
z7497975550738_b7014d0f95ea34741e4074b7520f256d.jpg
z7497975744736_ff7823c1bbd4300590e2a3ec8683e5ef.jpg
Tại khu vực cầu cảng, từng chuyến tàu rời bến mang theo đầy ắp hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp Tết
z7497975983050_a6f446099403d2cf875bd30ed91f416b.jpg﻿
﻿ z7497841509099_89d28e762c6b652038279da470531402.jpg﻿
z7497841514942_423750f2c3150c605a228d7e54f894a0.jpg
Cùng với hàng hóa thiết yếu, hoa và cây cảnh phục vụ Tết như mai vàng, đào, quất cảnh cũng được vận chuyển tấp nập từ đất liền ra đảo. Theo các chủ hàng, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân Lý Sơn thường tăng mạnh vào dịp cuối năm để trang trí nhà cửa, cơ quan và các cơ sở kinh doanh.
z7497841418609_3033aabd90546e762d63cdd283b76dc2.jpg
Hiện nay, tại cảng Sa Kỳ có 10 tàu vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và mua sắm Tết của người dân trên đảo.
z7497841480261_8da19bcc9bd453e8347671fc2919b2c6.jpg
Theo thống kê, toàn đặc khu Lý Sơn hiện có bốn chợ dân sinh, bảy đại lý phân phối hàng thiết yếu và hơn 700 hộ kinh doanh cá thể, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 23.000 người dân. Mỗi năm, tổng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và sản xuất của địa phương ước tính trên 1 triệu tấn hàng hóa các loại, trong đó phần lớn được vận chuyển bằng đường biển.
z7497975375269_f119f9643f7c4f5c80232a7f55399282.jpg
Ông Phạm Tấn Duy, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chỉ trong khoảng 10 ngày qua, lượng hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra đảo thông qua tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn ước đạt hơn 2.000 tấn và dự báo tiếp tục tăng cao trong những ngày cận Tết
z7497974933232_b16e373522c9e3198137292d0b3a1afb.jpg
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã giao các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Địa phương kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng thời tiết, khan hiếm hàng hóa để tăng giá trong dịp Tết.

Đặc khu Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích hơn 10,39 km² gồm đảo Lớn và đảo Bé, dân số hơn 23.000 người.

Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác ngư nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và một số ngành nghề thủ công nhỏ.

NGUYỄN YÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#đảo Lý Sơn #Quảng Ngãi

Đọc thêm