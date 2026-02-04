Tấp nập chở hàng, hoa Tết từ đất liền ra đảo Lý Sơn

Đặc khu Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích hơn 10,39 km² gồm đảo Lớn và đảo Bé, dân số hơn 23.000 người.

Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác ngư nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và một số ngành nghề thủ công nhỏ.