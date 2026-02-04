Tấp nập chở hàng, hoa Tết từ đất liền ra đảo Lý Sơn
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) hoạt động nhộn nhịp khi hàng hóa, hoa và cây cảnh liên tục được vận chuyển ra đảo Lý Sơn, bảo đảm nguồn cung phục vụ người dân đón xuân.
Tại khu vực cầu cảng, từng chuyến tàu rời bến mang theo đầy ắp hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp Tết
Cùng với hàng hóa thiết yếu, hoa và cây cảnh phục vụ Tết như mai vàng, đào, quất cảnh cũng được vận chuyển tấp nập từ đất liền ra đảo. Theo các chủ hàng, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân Lý Sơn thường tăng mạnh vào dịp cuối năm để trang trí nhà cửa, cơ quan và các cơ sở kinh doanh.
Đặc khu Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích hơn 10,39 km² gồm đảo Lớn và đảo Bé, dân số hơn 23.000 người.
Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác ngư nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và một số ngành nghề thủ công nhỏ.