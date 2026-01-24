Cúc đỏ lạ mắt giá gấp 3 cúc thường vẫn cháy hàng ở Quảng Ngãi 24/01/2026 08:46

(PLO)- Người dân trồng hoa cúc đỏ Thái Bình, cúc đỏ nhung Đà Lạt đã nhanh chóng “cháy hàng”, giá cao gấp 3 lần so với cúc đại đóa truyền thống.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Nghĩa Hiệp trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.

Xen giữa những luống cúc đại đóa (cúc vàng) quen thuộc là nhiều giống cúc mới mang sắc đỏ rực rỡ đang chuẩn bị khoe nụ, mở ra hướng đi mới cho người trồng hoa nơi đây.

Một nhà vườn trồng hoa cúc tại xã Vệ Giang.

Trong khu vườn rộng gần 2.000 m², ông Nguyễn Khôn (58 tuổi, trú xã Vệ Giang) tất bật chăm sóc hơn 1.800 chậu cúc Tết. Khác với mọi năm, vụ này ông chủ động giảm một nửa diện tích trồng cúc vàng truyền thống để thử nghiệm các giống cúc đỏ mới.

Năm nay, nhiều nông dân mạnh dạn trồng giống cúc đỏ lạ, hút khách, mang lại thu nhập cao hơn.

“Người chơi hoa tết bây giờ thích cái mới, màu sắc phải nổi bật, khác lạ. Nếu cứ trồng mãi một giống cũ thì rất khó cạnh tranh, giá cũng không cao. Mình phải thay đổi để theo kịp nhu cầu, thị hiếu của người dân”, ông Khôn chia sẻ.

Qua tìm hiểu trên mạng và từ các mối quen, ông Khôn đưa giống cúc đỏ Thái Bình và cúc đỏ nhung Đà Lạt về trồng. Dù là năm đầu canh tác nhưng các giống cúc này cho thấy khả năng thích nghi tốt với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Cây phát triển khỏe, ít sâu bệnh, nụ to, bông đều, kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp.

Dù chưa đến cao điểm Tết nhưng cúc đỏ được các thương lái đặt mua rất nhiều.

Điều bất ngờ với người trồng hoa là sức hút của các giống cúc đỏ ngay từ khi chưa đến cao điểm mua sắm Tết. Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, toàn bộ số cúc đỏ trong vườn của ông Khôn đã được thương lái tìm đến tận nơi đặt mua.

“Nếu cúc vàng truyền thống chậu có size 50 cm, giá chỉ khoảng 150.000 đồng/chậu tại vườn thì cúc đỏ Thái Bình, cúc đỏ nhung Đà Lạt được thu mua với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu. Nguồn cung không đủ cầu, nhiều thương lái hỏi mua thêm mà tôi không còn hàng để bán”, ông Khôn nói.

Người dân làng hoa Nghĩa Hiệp tất bật chăm sóc hoa để ra bông đúng hẹn.

Theo ông Khôn, việc trồng thành công các giống cúc mới không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nghề trồng hoa truyền thống ở Nghĩa Hiệp. Khi thị trường thay đổi, người trồng hoa buộc phải linh hoạt chuyển mình để nâng giá trị sản phẩm. Có đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao thì bà con mới yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Dự kiến vụ tới gia đình ông Khôn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, thử nghiệm thêm một số giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đánh giá về xu hướng chuyển đổi giống hoa tại địa phương, ông Trần Công Thạch, Trưởng phòng Kinh tế xã Vệ Giang cho rằng đây là tín hiệu tích cực.

“Những hộ như ông Nguyễn Khôn là lực lượng tiên phong, dám thử nghiệm, tạo ra sản phẩm khác biệt nhưng vẫn dựa trên nền tảng nghề truyền thống. Đây là hướng đi tích cực, góp phần đa dạng hóa mẫu mã và nâng cao giá trị cho và thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp”, ông Thạch nhận định.

Cận cảnh vườn hoa cúc đỏ.

Theo ghi nhận của PLO, đến thời điểm này, hơn 85% tổng sản lượng hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp đã được thương lái đặt cọc, mua trước. Giá cúc vàng loại size 50 cm dao động từ 140.000 - 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 - 20.000 đồng/chậu so với năm ngoái.

Đối với loại size 80 cm, giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng loại cao khoảng 1m, giá dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 - 50.000 đồng, tùy chất lượng, dáng cây và độ đều của nụ.

Một số nhà vườn cho biết giá hoa năm nay tăng cao một phần do mưa lũ xảy ra tại nhiều địa phương khiến diện tích trồng hoa bị thiệt hại, nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường dịp Tết vẫn lớn.

Xã Vệ Giang là địa phương được xem là thủ phủ hoa cúc của tỉnh Quảng Ngãi.

Làng hoa Nghĩa Hiệp hiện có khoảng 500 hộ trồng hoa trên diện tích gần 30 ha, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa, doanh thu ước đạt khoảng 30 tỉ đồng.

Tháng 1-2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”, đánh dấu đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu.