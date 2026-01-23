Người từ 70 tuổi trở lên ở Quảng Ngãi được đăng ký trước nơi an táng 23/01/2026 13:56

(PLO)- Người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có vợ, chồng đã an táng trong nghĩa trang được phép đăng ký trước vị trí an táng

Ngày 23-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quy định về hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn.

Theo quy định, việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng quy hoạch, đúng vị trí khu mộ, hàng mộ và phần mộ. Đơn vị quản lý nghĩa trang không được cho người dân đăng ký trước phần mộ để dành, trừ một số trường hợp đặc biệt được cho phép.

Cụ thể, các trường hợp đặc biệt gồm người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang. Đối với các trường hợp này, tỉnh Quảng Ngãi cho phép đăng ký trước một vị trí an táng trong nghĩa trang theo quy định.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định cũng nêu rõ, nghiêm cấm việc chuyển nhượng phần mộ cá nhân đã đăng ký trước dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên quan đến hỏa táng, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa có cơ sở hỏa táng. Do đó, tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân có nhu cầu hỏa táng người thân qua đời tại các địa phương khác.

Theo đó, mức hỗ trợ dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/trường hợp, tùy theo khu vực. Các xã, phường thuộc vùng 1 được hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp; vùng 2 được hỗ trợ 13 triệu đồng/trường hợp; vùng 3 được hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp.

Các đơn vị thuộc vùng 1 gồm đặc khu Lý Sơn và các xã, phường thuộc tỉnh Kon Tum (cũ).

Vùng 2 gồm các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa và xã Đặng Thùy Trâm. Các xã, phường còn lại thuộc vùng 3.

Mục tiêu của chính sách là khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng, từng bước nâng tỉ lệ hỏa táng trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt tối thiểu 5%.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết dù tỉnh đã có chính sách hỗ trợ kinh phí hỏa táng, nhưng việc triển khai trên thực tế gặp nhiều khó khăn do phong tục, tập quán của người dân, đồng thời địa phương chưa có cơ sở hỏa táng.

“Đa số các trường hợp tại đặc khu Lý Sơn hiện vẫn thực hiện địa táng. Trong khi đó, diện tích đất trên đảo hạn chế, dân số đông, nhiều phần mộ nằm rải rác. Chúng tôi đã đề xuất bố trí kinh phí xây dựng một cơ sở hỏa táng trên đảo, nhưng đến nay vẫn chưa được phân bổ kinh phí”, lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn nói thêm.