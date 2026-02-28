TP.HCM thực hiện Nghi thức Khai hỏa thần công, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch năm 2026 28/02/2026 09:19

(PLO)- TP.HCM tổ chức chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch năm 2026 tại quảng Tam Thắng (phường Vũng Tàu), với điểm nhấn là Nghi thức Khai hỏa thần công, mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện cùng những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn trong năm.

Tối 27-2 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, UBND TP.HCM long trọng tổ chức Chương trình "Khai hội Văn hóa - Du lịch TP.HCM năm 2026".

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM; ông Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch; ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của Thành phố

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chương trình Khai hội văn hóa – du lịch được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và được duy trì hằng năm. Tiếp nối truyền thống đó, sau hợp nhất, năm 2026, TP.HCM tiếp tục tổ chức chương trình Khai hội như sự khẳng định sức sống bền bỉ của chương trình và là minh chứng cho sự hội tụ, kế thừa và lan tỏa giá trị văn hóa của Thành phố.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc Chương trình "Khai hội Văn hóa - Du lịch TP.HCM năm 2026".

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, với chủ đề "Khởi sắc tinh hoa", Thành phố kỳ vọng chương trình vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; vừa quảng bá những danh thắng, những làng nghề và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần định vị thương hiệu du lịch ấn tượng, thân thiện, an toàn và làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân Thành phố.

Chương trình "Khai hội Văn hóa - Du lịch TP.HCM năm 2026" được tổ chức nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Chương trình Khai hội văn hóa - du lịch năm 2026 là sự kiện mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của Thành phố. Từ ngày hội ẩm thực với những sản phẩm OCOP đặc sắc, đến các hoạt động thể thao trên biển đầy sôi động như thuyền buồm, dù lượn… Tiếp đến là các hoạt động văn hóa – giải trí như Lễ hội áo dài, Lễ hội “Non sông liền một dải”, Lễ hội ánh sáng quốc tế Thành phố, Liên hoan nhạc kèn và Liên hoan múa rối...

Chương trình Khai hội văn hóa - du lịch năm 2026 là sự kiện mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của TP.HCM.

Song song đó, Thành phố phát triển các tuyến du lịch liên vùng với các điểm đến nổi bật tạo thành một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh từ thành thị năng động đến nghỉ dưỡng biển, nông thôn xanh, sinh thái đa dạng.

Tất cả các hoạt động trên hướng đến việc tạo ra sản phẩm mới, những trải nghiệm khó quên, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần hướng đến mục tiêu năm 2026, ngành du lịch Thành phố phấn đấu đạt 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa.

Nghi thức Khai hỏa Thần công.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay chính là Nghi thức Khai hỏa Thần công. Đây là một nghi thức mang đậm dấu ấn lịch sử, tái hiện lại trận pháo đài Phước Thắng hào hùng năm xưa.

Đây là một nghi thức mang đậm dấu ấn lịch sử, tái hiện lại trận pháo đài Phước Thắng hào hùng năm xưa. Tiếng pháo vang lên không chỉ nhắc nhở chúng ta về truyền thống giữ nước kiên cường, bất khuất của cha ông, mà còn là biểu tượng cho sự đột phá, đánh dấu một năm mới đầy may mắn, phát triển và thịnh vượng cho ngành văn hóa, du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội TP.HCM nói chung.

Gìn giữ, phát triển Văn hóa – Du lịch, đón nhận vận hội mới

Sau lễ khai mạc, chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ được chia thành 3 chương, dàn dựng hoành tráng dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc nhưng thể hiện theo hình thức mới với cách dàn dựng theo phong cách đương đại, kết hợp ánh sáng. Qua đó đề cao việc tôn vinh, gìn giữ tinh hoa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển Văn hóa – Du lịch, đón nhận vận hội mới của TP.HCM hôm nay.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định tinh thần phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị văn hóa truyền thống; tôn vinh những bản sắc đặc trưng đã được hun đúc qua chiều dài lịch sử.

TP.HCM tổ chức nhiều chương trình, hoạt động Văn hóa - Du lịch năm 2026.

Trên nền tảng kế thừa những dấu ấn văn hóa tiêu biểu của từng vùng đất, TP.HCM mới không chỉ bảo tồn bản sắc như một di sản tinh thần, mà còn chủ động chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Du lịch.

Sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại không chỉ gìn giữ giá trị cốt lõi, mà còn mở ra vận hội mới - góp phần định vị một vùng đất giàu bản sắc, năng động và sẵn sàng vươn mình trong tương lai - tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của TP.HCM mới trong tiến trình phát triển đất nước.

Cũng trong khuôn khổ của Chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch TP.HCM năm 2026, trong chiều 27-2, tại khu vực biển Bãi Sau trước quảng trường Tam Thắng diễn ra màn trình diễn hấp dẫn, độc đáo của các môn thể thao biển với sự tham gia của gần 100 VĐV; trong đó có 30 VĐV với 15 thuyền buồm; 30 VĐV chèo sup, trình diễn flyboard.

Dưới đây là một số hình ảnh màn trình diễn: