Khai hội chùa Hương 2026: Hàng ngàn người đội mưa trẩy hội xuân 22/02/2026 09:40

(PLO)- Hàng ngàn du khách đã đổ về Chùa Hương dự lễ khai hội trong cơn mưa; không khí tại khu vực bến Yến đã náo nhiệt từ sớm.

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), lễ khai hội chùa Hương chính thức diễn ra tại khu danh thắng Chùa Hương (xã Hương Sơn, TP Hà Nội), thu hút hàng ngàn du khách, phật tử thập phương về trẩy hội đầu xuân.

Mùa lễ hội năm nay, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức siết chặt quản lý phương tiện trên suối Yến.

Không khí lễ hội năm nay được mở màn bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mùa xuân trẩy hội chùa Hương”, tổ chức tại khu vực Chùa Thiên Trù từ 8 giờ 30.

Phần nghệ thuật trước lễ diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 30 với các ca khúc xuân như Du xuân (An Thuyên), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Lạy Phật Quan Âm (Hàn Châu)… cùng tiết mục hát văn Cô đôi Thượng ngàn.

Lễ hội Du lịch chùa Hương diễn ra từ ngày 18-2 đến hết ngày 11-5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25-3 năm Bính Ngọ), với chủ đề “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.

Đúng 9 giờ, chương trình chính thức bắt đầu bằng tiết mục Trống hội Thăng Long, tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật chào mừng với các ca khúc về Hà Nội, về Hương Sơn và Phật giáo.

Nghi thức thỉnh chuông, đánh trống khai hội được thực hiện với sự tham gia của lãnh đạo xã Hương Sơn và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cơn mưa lất phất đầu năm không ngăn được dòng người đổ về.

Sau phần lễ, các đại biểu dâng hương lễ Phật, tham quan triển lãm Phật giáo và tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực Bến Thiên Trù.

Tại khu vực Đền Trình và chùa Thiên Trù, nhiều người dân đến thắp hương từ sớm.

Theo kịch bản chương trình, lễ hội nhằm tôn vinh giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Hương, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Không gian bên trong điện thờ.

Ghi nhận trong buổi sáng khai hội cho thấy, dù lượng khách đông, công tác tổ chức, phân luồng, hướng dẫn được triển khai bài bản. Lực lượng chức năng nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và khu vực bến đò.