Khai mạc đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mừng Xuân Bính Ngọ 2026
(PLO)- Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ năm 2026 phục vụ người dân và khách tham quan trong tám ngày, từ 14-2 đến 21-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tết).
Đoạn 1 gồm các mô hình vườn mai quê hương, bánh trái truyền thống, bộ chữ Phước – Lộc – Thọ và giỏ trái cây đặc sản của TP. Điểm nhấn là mô hình mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa. Đoạn 2 thiết kế các mô hình ngựa hoạt hình, cụm ảnh trưng bày, biểu tượng đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng các tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa đặc trưng sông nước. Đoạn 3 là khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hàng đêm. Tại đây bố trí các mô hình hiện đại như cổng hình trái tim, ngựa công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị sông nước Cần Thơ tương lai và đôi cá chép vượt vũ môn.