Văn hóa

Khai mạc đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mừng Xuân Bính Ngọ 2026

(PLO)- Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ năm 2026 phục vụ người dân và khách tham quan trong tám ngày, từ 14-2 đến 21-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tết).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
khai-mac-duong-hoa-can-tho-2.jpg
Tối 14-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ﻿ khai mạc đường hoa nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”.
khai-mac-duong-hoa-can-tho-19.jpg
Đường hoa﻿ năm nay dài khoảng 310 m, thực hiện trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều). Không gian đường hoa được chia thành nhiều đoạn với các chủ đề riêng biệt. Khu vực cổng chính thiết kế mô hình tam mã phi nước đại, kết hợp cụm hoa mai, hoa đào và lá tre, cổng phụ trang trí mô hình Phù Đổng Thiên Vương﻿ cưỡi ngựa.
khai-mac-duong-hoa-can-tho-9.jpg
khai-mac-duong-hoa-can-tho-10.jpg
Đoạn 1 gồm các mô hình vườn mai quê hương, bánh trái truyền thống, bộ chữ Phước – Lộc – Thọ và giỏ trái cây đặc sản của TP. Điểm nhấn là mô hình mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa. Đoạn 2 thiết kế các mô hình ngựa hoạt hình, cụm ảnh trưng bày, biểu tượng đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng các tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa đặc trưng sông nước. Đoạn 3 là khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hàng đêm. Tại đây bố trí các mô hình hiện đại như cổng hình trái tim, ngựa công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị sông nước Cần Thơ tương lai và đôi cá chép vượt vũ môn.
khai-mac-duong-hoa-can-tho-1.jpg
Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc đường hoa nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026".
khai-mac-duong-hoa-can-tho-11.jpg
Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ 2026 phục vụ người dân và khách tham quan trong tám ngày, từ 14-2 đến 21-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tết).
khai-mac-duong-hoa-can-tho-8.jpg
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, ﻿cho biết các nghệ nhân đã lắp đặt hơn 30 mô hình và hơn 50.000 chậu hoa tươi với nhiều chủng loại, chủ yếu sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.
khai-mac-duong-hoa-can-tho-25.jpg
“Với sự tập trung đầu tư, không ngừng sáng tạo trong ý tưởng và thiết kế, đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp tục là sản phẩm văn hóa, du lịch mới, có ý nghĩa phục vụ thiết thực đời sống văn hóa﻿ tinh thần nhân dân TP Cần Thơ. Đây cũng là lời mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với miền sông nước Tây đô trong những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc” - Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ nhấn mạnh.