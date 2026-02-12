Lộ diện linh vật Bính Ngọ tại Đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ 12/02/2026 12:26

(PLO)- Đường hoa nghệ thuật Tết Bính Ngọ 2026 ở Cần Thơ với nhiều mô hình liên quan đến linh vật ấn tượng của năm nay như “tam mã phi nước đại”, “mã đáo thành công”, “Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa”.

Ngày 12-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đoàn đi khảo sát tiến độ Đường hoa nghệ thuật.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đoàn đi khảo sát tiến độ đường hoa sáng ngày 12-2. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, đoàn đã đi khảo sát từng mô hình, tiểu cảnh để góp ý cho đơn vị thi công các vấn đề cụ thể để hoàn thiện Đường hoa đẹp nhất như việc thay một số loại hoa, kiểng tại một số tiểu cảnh để tăng màu sắc tươi mới, vui vẻ…

Đoàn kiểm tra yêu cầu thay cây lúa trong hình bằng cây lúa chín vàng đẹp trĩu bông hoặc lúa còn con gái xanh non. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cũng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện vì chỉ còn hai ngày nữa là khai mạc Đường hoa nghệ thuật. Đồng thời công tác thi công phải đảm bảo an toàn khi người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tại đường hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường hoa nhiều mô hình đã và đang được các công nhân gấp rút hoàn thành. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình “mã đáo thành công” gồm 8 chú ngựa rất đẹp đang phi nước đại trên sóng hoa muôn sắc, tạo ấn tượng vui tươi, mạnh mẽ. Mô hình “tam mã phi nước đại” tại khu vực cổng chính cũng vừa được vận chuyển về đường hoa và đang được hoàn thiện để lắp đặt…

Mô hình "mã đáo thành công" với 8 chú ngựa phi nước đại rất đẹp mắt. Ảnh: NHẪN NAM

Hình tượng linh vật khỏe mạnh, đầy sức sống. Ảnh: NHẪN NAM

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chủ đề đường hoa của Cần Thơ năm nay là Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Địa điểm đặt tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều.

Thời gian hoạt động đường hoa Cần Thơ Đường hoa được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 14-2-2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp); Kết thúc vào lúc 22 giờ ngày 21-2-2026 (nhằm ngày mùng 5 Tết).

Đường hoa có tổng chiều dài khoảng 310 mét, bao gồm hai cổng và ba đoạn. Cụ thể, khu vực cổng chính là mô hình tam mã phi nước đại, hai bên là hai cây mai đại thụ cùng các mô hình hoa mai, hoa đào, lá tre. Trên cổng chính gắn logo TP Cần Thơ, cùng dòng chữ Đường hoa Cần Thơ, Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoạn 1 gồm các mô hình Vườn mai quê hương; Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026; bánh trái truyền thống; Phước – Lộc – Thọ; mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa; giỏ trái cây đặc sản của TP.

Đoạn 2 gồm các mô hình Ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng; cụm ảnh trưng bày; đại đoàn kết dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; cụm kiot trưng bày sản phẩm du lịch TP và gian hàng trả quyền lợi nhà tài trợ; cụm tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, ao nước.

Đoạn 3 là khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hàng đêm, các mô hình như Cổng trái tim, có hai chú ngựa công nghệ hai bên; chiếc lá công nghệ; công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai; đôi cá chép vượt vũ môn, hoa sen; hoa công nghệ.

Khu vực cổng phụ là mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, trên cổng gắn logo TP Cần Thơ sau sáp nhập, cùng các chữ Xuân, Bính Ngọ 2026.

Tổng thể đường hoa được lắp đặt hơn 30 mô hình, hơn 50 ngàn giỏ hoa các loại, được huy động từ các làng nghề trồng hoa trong và ngoài TP.

Dưới đây là một số hình ảnh công nhân đang tất bật thi công tại đường hoa và một số mô hình, tiểu cảnh:

Ảnh: NHẪN NAM

Ảnh: NHẪN NAM

Ảnh: NHẪN NAM

Ảnh: NHẪN NAM

Mô hình điện gió. Ảnh: NHẪN NAM

Không gian công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NHẪN NAM

Sắc hoa rực rỡ đã được trang trí tại nhiều nơi. Ảnh: NHẪN NAM

Không gian Cần Thơ mới thời đại 4.0. Ảnh: NHẪN NAM

Mô hình "tam mã phi nước đại" chuẩn bị ra mắt. Ảnh: NHẪN NAM