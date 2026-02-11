Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Cần Thơ: Đại biểu không chỉ biết lắng nghe mà phải biết bàn giải pháp 11/02/2026 11:27

(PLO)- Tại Hội nghị hiệp thương lần 3 ở Cần Thơ, các đại biểu đã nhất trí danh sách 142 người ứng cử đại biểu HĐND TP và danh sách người ứng cử ĐBQH do địa phương giới thiệu là 22 người.

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hai Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 và ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH do địa phương giới thiệu. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND TP và ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến góp ý, các đại biểu tham dự cuộc họp đã biểu quyết nhất trí danh sách số lượng 142 người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031; các đại biểu cũng nhất trí danh sách 11 người rút khỏi danh sách.

Trong danh sách 142 ứng cử viên chính thức có một người tự ứng cử; Thành ủy 3 người; các Ban Xây dựng Đảng, cơ quan thuộc Thành ủy có 12 người; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị xã hội có 11 người; Đơn vị vũ trang có hai người; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP có 25 người; Thường trực UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND TP có 30 người; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TP có 10 người; Tôn giáo 3 người; các xã, phường 36 người; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và thành phần khác là 9 người.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI do địa phương giới thiệu là 22 người (Trung ương giới thiệu 8 người; tổng số người sẽ ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Cần Thơ là 30 người, bầu lấy 18 đại biểu).

Trong số 22 ứng cử viên ĐBQH do Cần Thơ giới thiệu, cán bộ chủ chốt của TP có một người; đại biểu chuyên trách ba người; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP có một người; trường đại học có ba người; lĩnh vực giáo dục một người; y tế một người; kinh tế ba người; tôn giáo hai người; công đoàn hai người; trẻ một người; Sở Tư pháp một người; Quân đội một người; nông dân sản xuất giỏi một người; tự ứng cử một người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hoàn chỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử TP công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông báo cho người ứng cử sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bố trí cán bộ tiếp nhận chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND TP và hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp xã trong việc tiếp nhận chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 22-2-2026) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ, ngày 14-3-2026).

Theo ông Đồng Văn Thanh, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, “chú ý vận động cho mình nhưng không được phê bình người khác”, tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho tất cả những người ứng cử trình bày chương trình hành động…

Cũng theo ông Thanh, muốn cho đất nước phồn vinh, đời sống người dân khấm khá hơn thì chúng ta phải chọn những người đủ năng lực, đủ trình độ để đóng góp cho định hướng chiến lược của đất nước…

“Đại biểu không phải chỉ biết lắng nghe ý kiến của nhân dân rồi phản ánh lại mà phải biết bàn các giải pháp, chủ trương để toàn dân thực hiện, cả hệ thống chính trị thực hiện, như thế mới đạt mục tiêu” – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP Cần Thơ nói.