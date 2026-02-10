Bí thư Cần Thơ: HĐND cần đổi mới, tạo động lực phát triển bền vững 10/02/2026 16:14

(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ, mỗi đại biểu phải đề cao trách nhiệm, giữ mối liên hệ mật thiết và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chiều 10-2, HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng biểu dương nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Theo ông Lê Quang Tùng, thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống chính trị TP là rất lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy đề nghị các cấp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. TP cần giữ vai trò động lực vùng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và kinh tế biển. Đồng thời, Cần Thơ cần là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đầu tư hạ tầng đồng bộ và đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Cần Thơ yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị cần tạo điều kiện để Nhân dân bầu chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí của mình.

HĐND các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát chủ trương của Đảng và nguyện vọng cử tri để ban hành nghị quyết kịp thời, khả thi.

"Trong nhiệm kỳ 2026-2031, chúng ta có chỉ tiêu tăng trưởng rất quan trọng là trên 10%. Đòi hỏi các đại biểu HĐND khi ban hành quyết sách phải quyết liệt, đảm bảo tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Các mục tiêu hàng năm phải được cho ý kiến cụ thể, sao cho cả hệ thống chính trị thấu hiểu chỉ có tăng trưởng cao mới tạo ra bước thay đổi cho TP", ông Tùng nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị tổng kết. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ yêu cầu nâng cao hiệu lực giám sát, tập trung vào các lĩnh vực đột phá. Các cơ quan cần điều hòa phối hợp để giám sát chuyên sâu, hiệu quả, tránh chồng chéo. Đặc biệt, mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cử tri.