Nhân sự mới của HĐND TP Cần Thơ 10/02/2026 09:03

(PLO)- Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ đã ra quyết nghị xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Kỳ Nam trúng cử chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.

Ngày 10-2, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng.

Lãnh đạo HĐND TP chúc mừng ông Nguyễn Kỳ Nam vừa trúng cử chức vụ Trưởng Ban Đô thị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, Thường trực HĐND TP đã có tờ trình đề cử ông Nguyễn Kỳ Nam, đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đô thị HĐND TP ứng cử chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khóa X.

Ông Nguyễn Kỳ Nam sinh ngày 24-7-1973; Ngày vào Đảng 29-4-2004; Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kỳ Nam. Ông Nguyễn Kỳ Nam trúng cử chức vụ Trưởng Ban Đô thị với tỉ lệ phiếu bầu đạt 86,21%.