Những yêu cầu mới trong lựa chọn nhân sự Trung ương khóa XIV 14/01/2026 16:29

(PLO)- Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó chỉ đạo quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới.

Chiều 14-1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội XIV.

Tại đây, các phóng viên trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội; nhân sự Đại hội XIV; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như những điểm mới về tư duy, tầm nhìn so với các kỳ đại hội trước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại buổi họp báo. Ảnh: DUY LINH

Đã thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời một số câu hỏi của báo chí về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ông cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Bộ Chính trị, Tiểu Ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Theo ông Tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó đã chỉ đạo quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 và trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị những nhân sự đầu vào có chất lượng cho công tác nhân sự của Đảng.

Và ngày 14-4-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, bảo đảm có chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Thứ ba, tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và rất thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó đã xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Thứ tư, trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu.

Thứ năm, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết, chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời báo chí. Ảnh: XĐ

Không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín

Về các yêu cầu đối với nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết có một số yêu cầu.

Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và triển vọng phát triển. Trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hai là, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những cán bộ tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn;

Cùng với đó, có phẩm chất, năng lực, uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân, dám xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. Những nhân sự này cũng phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, kỷ luật chính trị; nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; có thành tích, kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt phải có đủ sức đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Thứ ba theo ông Tâm, kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng… Tuy nhiên, cũng không bỏ sót những nhân sự thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Đặc biệt, ông Tâm nhấn mạnh không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ;

Xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm; bị biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa; vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ;

Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương; để bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian phụ trách.

Thứ tư, phải coi trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đoàn kết nội bộ; đồng thời đề cao tinh thần tự giác, có giải pháp hiệu quả để đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối với công tác nhân sự của Đảng.