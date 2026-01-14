Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng 14/01/2026 14:45

(PLO)- Tính đến sáng 14-1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất, các bước được thực hiện chặt chẽ, chu đáo.

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đã kiểm tra, tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã kiểm tra, tổng duyệt các nội dung: Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; phương án di chuyển các đoàn đến nơi diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra khu vực sảnh trước của Trung tâm hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho Đại hội

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông Trần Cẩm Tú và Đoàn đã kiểm tra các phương án an ninh, y tế; các hoạt động lễ tân, đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế; tổng thể công tác trang trí khánh tiết trong Hội trường chính, khu vực sảnh vào, trưng bày triển lãm sách, báo chí và triển lãm ảnh.

Tính đến sáng 14-1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất. Các bước được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị mới chỉ là bước đầu, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tổng thể bên trong và ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia khang trang, trang nghiêm. Đồng thời, các đơn vị cần khắc phục những chi tiết chưa hoàn thiện, đảm bảo mọi công tác hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu cao nhất.

Ông Trần Cẩm Tú nhắc lại yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Các cơ quan cần triển khai nghiêm túc phương án đưa đón đại biểu để đảm bảo nội dung chính của Đại hội diễn ra đúng kế hoạch.

Khu vực triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” tại khu vực hành lang tầng 3. Ảnh: NHÂN DÂN

Không để phát sinh “điểm nóng”

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Lực lượng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức dẫn, đón các đoàn đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan.

Phương án dẫn đoàn được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô. Quá trình diễn tập, các lực lượng thực hiện đúng phương án, bảo đảm an toàn, đúng thời gian và giữ vững trật tự giao thông.

Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở được bố trí tăng cường tại các điểm diễn ra sự kiện, khu vực lưu trú của đại biểu và trên các tuyến hoạt động của đoàn. Buổi diễn tập giúp Công an TP Hà Nội tăng cường năng lực phối hợp, kiểm tra tính khả thi của các phương án bảo vệ.

Đường phố Hà Nội rực rỡ pano, biển hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÚY HẰNG

Để bảo đảm trật tự, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng. Lãnh đạo Công an TP trực tiếp chỉ đạo theo địa bàn, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.