Cục CSGT thông báo các tuyến đường cấm, hạn chế xe để phục vụ Đại hội XIV 12/01/2026 15:03

(PLO)- Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông, doanh nghiệp vận tải và tài xế hạn chế tối đa việc lưu thông trong khung giờ, tuyến đường bị cấm nhằm phục vụ Đại hội XIV của Đảng; chủ động theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo TTXVN, Ngày 12-1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo phương án phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông đường bộ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, tại khu vực nội thành Hà Nội, việc phân luồng giao thông được thực hiện theo thông báo riêng của Công an TP Hà Nội.

Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, trong các khung giờ cao điểm 6h - 8h, 10h30 - 11h30, 13h00 -14h00 và 16h00 - 18h00 những ngày diễn ra Đại hội.

Các phương tiện tạm cấm là ô tô tải từ 10 tấn trở lên và xe chở khách từ 45 chỗ trở lên (trừ phương tiện phục vụ Đại hội, xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ, xe tuyến cố định, xe vệ sinh, xe xử lý sự cố) lưu thông trên nhiều tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính hướng vào trung tâm Thủ đô.

Dàn mô tô dẫn đoàn tại Đại hội XIV của Đảng trong buổi tổng duyệt ngày 8-1. Ảnh: ĐT

Cụ thể các khu vực, tuyến đường tạm cấm gồm:

Đoạn từ nút giao Thường Tín cao tốc Hà Nội - Ninh Bình; nút giao Yên Mỹ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao với quốc lộ 18 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; nút giao Bình Xuyên - IC3 cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng về trung tâm thành phố.

Đoạn từ ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng và nút giao Ninh Hiệp - Vành đai 3 trên tuyến Quốc lộ 1A; nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 trên tuyến Quốc lộ 2; nút giao cầu vượt Phù Lỗ trên tuyến Quốc lộ 3; nút giao cầu Chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ trên tuyến Quốc lộ 5; ngã tư Xuân Mai trên tuyến Quốc lộ 6; ngã ba Sơn Tây trên tuyến Quốc lộ 32; nút giao Hòa Lạc (cầu Hoà Lạc) trên tuyến Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm TP.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, tạm cấm xe từ 10 tấn trở lên lưu thông từ 06h đến 21h trong thời gian diễn ra Đại hội.

Cục Cảnh sát Giao thông cũng công bố các lộ trình phân luồng thay thế đối với phương tiện di chuyển giữa các khu vực phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, phía Nam và phía Đông, yêu cầu tài xế chủ động chuyển hướng, tránh đi vào khu vực nội thành Hà Nội trong thời gian hạn chế.

Đồng thời, đề nghị người tham gia giao thông, doanh nghiệp vận tải và đội ngũ tài xế hạn chế tối đa việc lưu thông trong khung giờ, tuyến đường bị cấm; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; chủ động theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.