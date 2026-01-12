Cục Hàng không yêu cầu siết an ninh, an toàn hệ thống phục vụ Đại hội XIV của Đảng 12/01/2026 14:16

(PLO)- Cục Hàng không yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Cục Hàng không vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Cục Hàng không, Đại hội dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19-1-2026 đến 25-1-2026, tại Hà Nội.

Xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội là mục tiêu cao nhất, Cục Hàng không đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng. Ảnh: V.LONG

Các đơn vị phải kịp thời phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật. Chủ động loại bỏ mã độc, thiết bị phần cứng độc hại. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý chặt chẽ để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng.

Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các tỉnh, thành có cảng hàng không, sân bay để nắm tình hình có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Thêm vào đó, các đơn vị cần hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin; kịp thời phối hợp xử lý các tình huống tấn công vào hệ thống thông tin, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Yêu cầu này đặc biệt nhấn mạnh đối với các chuyến bay và hoạt động của các cảng hàng không, sân bay trong thời gian diễn ra Đại hội.

Cục Hàng không cũng đề nghị bố trí cán bộ chuyên trách trực an ninh mạng 24/7 trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, nhà chức trách hàng không cũng có văn bản yêu cầu toàn ngành phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng qua đường hàng không.

Trong đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm điều hành, quản lý bay khoa học, linh hoạt, kịp thời. Việc điều hành phải phù hợp với năng lực vùng trời, hạ tầng sân bay và tình hình khai thác thực tế.

Mục tiêu là tối ưu hóa việc sử dụng vùng trời, giảm thiểu chậm, tắc nghẽn không lưu, bảo đảm hoạt động bay thông suốt và ổn định.