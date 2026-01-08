Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 08/01/2026 23:01

(PLO)- Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đã dẫn đầu Đoàn sang chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chiều ngày 8-1, tại Thủ đô Vientiane, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đã dẫn đầu Đoàn sang chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: BNG

Chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự kiện là dấu mốc chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào anh em.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng ông Thongloun Sisoulith một lần nữa được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, qua đó thể hiện sự tin cậy sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội cũng là thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; là điểm tựa chiến lược quan trọng cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước.



Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Việt Nam luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, ủng hộ hết lòng và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hợp tác chính trị, kết nối và phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước trong thời gian tới sớm nhất.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội cũng là thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước. Ảnh: BNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công của Đại hội, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào – Việt Nam.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt chặng đường cách mạng cũng như trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, và các Lãnh đạo khác của Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao, cổ vũ và động viên, hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân đồng chí đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao mới được thống nhất trong thời gian qua, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.