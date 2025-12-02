Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 02/12/2025 21:15

(PLO)- Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều ngày 2-12, tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cuộc gặp do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam – Lào

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những kết quả hợp tác chính, nổi bật giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua.

Hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục được phát huy và khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều dự án, góp phần hỗ trợ Lào tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác chất lượng, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy, có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo sát sao, bảo đảm các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực; hợp tác giữa các ban Đảng, bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương.

Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu

Xác định quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội; coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa – giáo dục và khoa học – kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua.

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Hai nước sẽ triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương để sớm đạt mục tiêu năm tỉ USD và hướng tới mốc 10 tỉ USD trong thời gian tới. Đồng thời, ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối, trong đó hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông-Tây.

Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế – xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước.