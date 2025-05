Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào bàn về sáng kiến '3 quốc gia, 1 điểm đến' 26/05/2025 13:50

Sáng 26-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì bữa ăn sáng làm việc với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone nhân dịp ba Thủ tướng cùng tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Cơ chế hợp tác song phương và ba bên phát huy tác động tích cực

Trong không khí cởi mở và thân tình, ba Thủ tướng đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; chia sẻ ba nước đều đang nỗ lực vượt qua thách thức về an ninh, chính trị và phát triển kinh tế xã hội do những biến động của tình hình thế giới và khu vực mang lại; ghi nhận quan hệ song phương và giữa ba nước thời gian qua có những chuyển biến mạnh về chất.

Chính phủ ba nước đã sớm có sự phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác thiết thực ngay sau Cuộc gặp cấp cao giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng và các cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao khác.

Ba Thủ tướng nhất trí đánh giá nhiều cơ chế hợp tác song phương và giữa ba bên Việt Nam - Campuchia - Lào đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc củng cố và vun đắp cho hợp tác ba nước, nổi bật là cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an/Nội vụ và ba Bộ trưởng Ngoại giao sẽ góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao ba nước.

Ba Thủ tướng nhất trí sự tin cậy, chia sẻ chiến lược là nền tảng cho hợp tác bền vững lâu dài trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng kết nối hai nước, ba nước về kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Ba bên nhất trí thúc đẩy triển khai hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước nhằm tạo thuận lợi tối đa cho giao thương biên mậu, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh giáp biên.

Đồng thời phối hợp nghiên cứu thiết lập các Khu kinh tế xuyên biên giới, rà soát sửa đổi bổ sung các thỏa thuận nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để nỗ lực nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Lào lên 5 tỉ USD và Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD; thúc đẩy sáng kiến “ba quốc gia, một điểm đến” và phối hợp với Thái Lan triển khai các dự án kết nối giao thông vận tải giữa bốn nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ăn sáng và làm việc. Ảnh: TTXVN

Ba Thủ tướng cùng chia sẻ an ninh của nước này cũng là lợi ích của nước kia; tái cam kết hợp tác bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội ở mỗi nước và duy trì trật tự ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phòng chống các loại tội phạm, chống xâm nhập trái phép, bảo vệ đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng các cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an/Nội vụ và ba Bộ trưởng Ngoại giao sẽ góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao ba nước.

Ba Thủ tướng nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam-Campuchia-Lào càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết, là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa ba nước.

Đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc ba bên ở các kênh, các cấp; ưu tiên đổi mới hình thức tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử bất biến của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhất là sự hy sinh cho nhau giữa ba nước, ba dân tộc; thúc đẩy gia tăng gắn kết lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ, thanh niên, nhân dân ba nước.

Tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật

Trên cơ sở đó, ba Thủ tướng thống nhất tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận và các chương trình hợp tác song phương và giữa ba nước; xem xét nghiên cứu lập thêm các cơ chế hợp tác mới đảm bảo hiệu quả và gia tăng gắn kết.

Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật; trong đó Việt Nam sẵn sàng nâng số lượng học bổng chất lượng cao cho học viên Lào và Campuchia.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tình hình tại Myanmar; các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giữa ba bên; phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn ở mỗi nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ở cả hai nước sinh sống ổn định, hội nhập xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Lào và Campuchia cũng như quan hệ giữa ba nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển thư của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

