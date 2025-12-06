Chính phủ cho ý kiến về chính sách tạm cư để xử lý vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất 06/12/2025 09:27

(PLO)- Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất.

Sáng 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt, tình trạng phân tách, phân mảnh; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao…

Trong tháng 11 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cả nước đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ liên tiếp, kéo dài gây thiệt hại rất lớn, nặng nề về người, tài sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: NHẬT BẮC

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện.

Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh hơn.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỉ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn.

Ngoài ra, giá vàng, giá bất động sản neo cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ; bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Ông cũng đề nghị các đại biểu đánh giá bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên; những điểm cần lưu ý trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Theo chương trình, phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính tháng 11-2025; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới; cùng một số nội dung quan trọng khác.