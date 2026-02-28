Bộ Chính trị đồng ý cho hai Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác 28/02/2026 05:06

(PLO)- Bộ Chính trị đồng ý cho hai Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương nghỉ công tác từ ngày 1-3 và nghỉ hưu từ ngày 1-12.

Chiều 27-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất và triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ông Nguyễn Quang Dương. Ảnh: TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cho biết Thủ tướng đã quyết định tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là sự ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng cũng tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Tổ chức Điều lệ và Vụ Tổ chức cán bộ. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho bốn tập thể và chín cá nhân của Ban.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về thời điểm nghỉ công tác và nghỉ hưu của các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Cụ thể, tại phiên họp ngày 3-2, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV.

Bộ Chính trị đồng ý ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác từ ngày 1-3 và nghỉ hưu từ ngày 1-12.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Chúc mừng hai cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ đây là hai cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương tới Trung ương. Hai lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết trong chỉ đạo.

Ông Nguyễn Quang Dương và ông Hoàng Đăng Quang đã có nhiều đóng góp cho kết quả công việc của Ban Tổ chức Trung ương những năm qua. Đặc biệt là trong đợt triển khai sắp xếp, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức mới theo yêu cầu của Bộ Chính trị, cũng như tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết từ khi về Ban, hai ông được giao nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp và nhạy cảm nhưng đã rất chủ động, giữ vững nguyên tắc. Đặc biệt nhất là quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị.

“Đó là những giai đoạn đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào trong quá trình công tác” – ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hưng tin tưởng và mong muốn hai lãnh đạo khi nghỉ công tác vẫn luôn có những đóng góp trí tuệ cho những vấn đề chung của đất nước và của Ban Tổ chức Trung ương.

Bày tỏ xúc động, ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc. Hai ông khẳng định tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tâm huyết tham gia công tác xây dựng Đảng.