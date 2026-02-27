Đồng Tháp bầu ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh 27/02/2026 12:46

Sáng 27-2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương cho biết kỳ họp diễn ra trong bối cảnh các cấp đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Ngô Chí Cường

Theo bà Phương, đây là sự kiện chính trị trọng đại nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới, có ý nghĩa nền tảng thực hiện các mục tiêu, khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định.

Vì vậy, bộ máy chính quyền phải được kiện toàn kịp thời, hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp này là nội dung quan trọng nhằm củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm điều hành thông suốt. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc, quy trình và thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Sa Đéc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Châu Thị Mỹ Phương khẳng định HĐND tỉnh đã bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Phước Thiện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn và hành động quyết liệt. Qua đó cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện

Bà Phương nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, UBND tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ngành rà soát kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm an ninh, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.