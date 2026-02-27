TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng đề án di dời các cơ sở giáo dục, y tế ra ngoại thành 27/02/2026 11:43

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp.

Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Thành ủy cũng thống nhất Đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM có tờ trình báo cáo về nội dung lập Đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành TP.HCM. Tờ trình cũng đề xuất Đề án chuyển đổi các khu đất nhà xưởng hiện hữu, đất khác phù hợp quy hoạch tổng thể để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phương án di dời trường học, bệnh viện ra khỏi trung tâm từ lâu đã được xem là một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc giao thông tại TP.HCM. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các Đề án nêu trên bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định. Cùng đó, tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình phù hợp trong giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tháng 12-2025, khi tiếp xúc với cử tri phường Đông Hòa, TP.HCM sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin đến cử tri việc TP đang tính đến việc đưa các trường đại học ở trung tâm TP.HCM về khu vực này để giải quyết tình trạng kẹt xe trong khu vực trung tâm.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện giao thông, trong đó có khoảng 1,4 triệu ô tô và hơn 11,3 triệu xe máy. Con số này phản ánh rõ sức ép khổng lồ lên hệ thống giao thông của một siêu đô thị vốn đã quá tải nhiều năm qua. Vì lẽ đó, phương án di dời trường học, bệnh viện ra khỏi trung tâm từ lâu đã được xem là một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc giao thông tại TP.HCM.

Không chỉ mục tiêu giảm kẹt xe, việc di dời các trường đại học, cơ sở y tế ra ngoại thành phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị bền vững.