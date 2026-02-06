Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ xây trung tâm thể thao đa năng, sức chứa khoảng 70.000 người 06/02/2026 04:18

(PLO)- TP.HCM sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian sáng tạo, gắn nghệ thuật với giáo dục và từng bước xây dựng đối tượng khán giả trẻ.

Ngày 5-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, đã có cuộc gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp và văn nghệ sĩ đã trao đổi nhiều ý kiến về định hướng phát triển những nhóm ngành công nghiệp văn hóa chủ lực của TP.HCM. Các lĩnh vực được quan tâm nhiều là điện ảnh, âm nhạc, quảng cáo, ngành sáng tạo ứng dụng công nghệ số...

TP.HCM tính toán đầu tư cho công nghiệp văn hóa

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Yeah1, cho biết thực tế không ít khán giả trẻ Hàn Quốc đã sang Việt Nam theo dõi, ủng hộ các nghệ sĩ trong nhiều chương trình, sự kiện. Qua đó, phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư bài bản từ sản xuất, nội dung biểu diễn đến các sản phẩm thương mại gắn với văn hóa.

Theo bà Hà, điều này cho thấy chất liệu văn hóa Việt Nam đang dần chạm tới giới trẻ quốc tế, trở thành lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài ở cả hình thức hợp tác lẫn đầu tư trực tiếp.

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Yeah1. Ảnh: HẢI NHI

Bà Bùi Việt Hà cũng chỉ ra những khó khăn lớn của ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là hạ tầng. Theo bà, Việt Nam chưa có không gian đủ lớn, đạt chuẩn quốc tế để tổ chức các sự kiện quy mô từ 50.000 người trở lên.

Việc đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam, nhất là âm nhạc và các nội dung số như phim ngắn, video ngắn... ra thị trường quốc tế vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực tự thân của nghệ sĩ, doanh nghiệp.

Từ đó, bà kiến nghị TP.HCM quan tâm, sớm đầu tư hạ tầng công nghiệp văn hóa quy mô lớn; tăng cường kết nối doanh nghiệp, nghệ sĩ trong các hoạt động đối ngoại và hoàn thiện chính sách về sở hữu trí tuệ... để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Nghệ sĩ Hồng Vân nhìn nhận thách thức lớn nhất của sân khấu hiện nay là nguy cơ thiếu hụt khán giả, nhất là khán giả trẻ. Nếu không sớm xây dựng và nuôi dưỡng lớp khán giả mới, sân khấu sẽ có nguy cơ mai một. Vì vậy, bà đề xuất TP.HCM đưa nghệ thuật sân khấu gắn bó chặt chẽ hơn với giáo dục, trước mắt là tiếp cận học sinh bậc THCS.

“Với lợi thế truyền tải trực tiếp cảm xúc và giá trị nhân văn, sân khấu có thể giúp học sinh tiếp nhận bài học một cách sinh động” - nghệ sĩ Hồng Vân nói.

Ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cũng cho biết trong hơn năm năm qua, Sở VH&TT TP.HCM đã duy trì nhiều chương trình đưa nghệ thuật truyền thống đến với học đường.

Theo ông Kiệt, thông qua các trích đoạn cải lương được dàn dựng phù hợp với lứa tuổi học sinh, các em sẽ có cơ hội được hiểu thêm về lịch sử, giá trị ca từ, đạo hiếu, đạo đức, các giá trị truyền thống và tinh thần cách mạng.

Ông Kiệt đề nghị TP.HCM quan tâm, mở rộng quy mô và tăng số suất biểu diễn các chương trình sân khấu học đường, tạo điều kiện để học sinh ở nhiều khu vực được tiếp cận nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Hồng Vân. Ảnh: HẢI NHI

Sẽ xây trung tâm thể thao đa năng sức chứa khoảng 70.000 người

Trao đổi sau đó về vấn đề hạ tầng, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp văn hóa, nhất là lĩnh vực tổ chức sự kiện, biểu diễn quy mô lớn.

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai một số dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có định hướng xây dựng trung tâm thể thao đa năng quy mô lớn. Công trình có sức chứa khoảng 70.000 người, có mái che và khả năng điều hòa nhiệt độ. Mặt sân của công trình có thể linh hoạt chuyển đổi từ sân cỏ sang sân khấu biểu diễn, nâng sức chứa lên khoảng 75.000 khán giả. Ngoài ra, trung tâm này cũng sẽ tích hợp nhà thi đấu đa năng với quy mô khoảng 18.000 chỗ ngồi.

TP.HCM cũng đang nghiên cứu xây dựng một trung tâm biểu diễn mới theo mô hình ban ngày phục vụ hội họp, ban đêm vận hành như nhà hát với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, dự kiến đặt tại khu vực Phú Mỹ Hưng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại những địa điểm hiện có, tạo điều kiện để các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật tiếp tục lan tỏa...

Liên quan đề xuất đưa sân khấu vào trường học, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình và cho rằng cải lương là một giá trị văn hóa đặc sắc của Nam Bộ, nếu không được nuôi dưỡng sẽ đứng trước nguy cơ mai một.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông, đây là “một việc đạt nhiều mục tiêu”, vừa giúp các đơn vị nghệ thuật duy trì hoạt động, vừa gieo mầm đam mê nghệ thuật cho học sinh, hình thành lớp khán giả mới và tìm kiếm nhân tố kế thừa. Dù vậy, để chương trình thực sự hiệu quả, nội dung phải đủ hấp dẫn để học sinh yêu thích, chia sẻ với gia đình, bạn bè...

Bí thư TP.HCM yêu cầu Sở VH&TT nghiên cứu nâng tầm các chương trình sân khấu học đường, tăng mức đầu tư ngân sách, thí điểm ở phạm vi phù hợp.

Cùng đó, TP sẽ xem xét vận động thêm sự tham gia của doanh nghiệp nhằm xã hội hóa nguồn lực. Sau thời gian triển khai, các đơn vị sẽ cùng đánh giá hiệu quả để có hướng điều chỉnh, nhân rộng.