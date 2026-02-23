Đình chỉ hai lái đò chùa Hương vì vòi tiền, tự ý ghép khách 23/02/2026 12:34

(PLO)- Hai lái đò bị cắt quyền chở khách đến hết mùa lễ hội năm 2026 do vi phạm quy chế vận hành và có hành vi trục lợi từ du khách.

Tại Lễ hội du lịch chùa Hương 2026 (xã Hương Sơn, TP Hà Nội), Ban tổ chức quyết định dừng hoạt động chở khách đến hết mùa lễ hội đối với hai lái đò bị phản ánh có hành vi vi phạm, gây bức xúc cho du khách.

Theo đó, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương đã ban hành quyết định cắt chở khách đến hết mùa lễ hội năm 2026 đối với bà Phạm Thị H (số thẻ 2983) và bà Nguyễn Thị A (số thẻ 3766).

Cụ thể, bà Phạm Thị H bị xác định có hành vi xin thêm 300.000 đồng ngoài mức phí quy định và có lời nói thiếu lịch sự với du khách. Bà Nguyễn Thị A tự ý chở khách không thông qua sự phân công của Ban điều hành Hợp tác xã.

Theo Ban tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương 2026, năm nay lễ hội được tổ chức với mục tiêu “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Ảnh: TT.

Liên quan đến trường hợp lái đò Phạm Thị Hà, biên bản làm việc của Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương ngày 22-2 cho thấy, bà Hà thừa nhận tự ý ghép thêm một đoàn khách 7 người khi chưa có sự điều hành của cán bộ chuyên môn.

Về nội dung bị tố "chặt chém", bà Hà giải trình do các đoàn khách ghép không thống nhất được thời gian ra bến nên đã gợi ý khách trả thêm từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để đón theo giờ mong muốn. Sau đó, bà Hà nhận 300.000 đồng từ một đoàn khách 4 người.

Ban tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương 2026 nhấn mạnh, năm nay lễ hội tổ chức với mục tiêu “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Bên cạnh bảo đảm an ninh, yếu tố thân thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ được đặc biệt chú trọng.

Phản ánh của du khách về việc bị lái đò Phạm Thị Hà "vòi tiền, chặt chém". Ảnh chụp màn hình

Ban tổ chức khẳng định việc nâng cao trải nghiệm của du khách là yếu tố then chốt. Do đó, các lực lượng phục vụ được quán triệt xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lễ hội.

Trước đó, thông qua Cổng thông tin iHanoi, Ban tổ chức tiếp nhận phản ánh của du khách về việc bị lái đò Phạm Thị Hà "vòi tiền, chặt chém” 500.000 đồng dù nhóm khách đã thanh toán chi phí theo quy định.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ban tổ chức đã yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định và phản hồi kịp thời tới du khách.