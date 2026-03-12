Mỹ thuật Việt Nam lần đầu có không gian riêng tại Venice Art Biennale 61 12/03/2026 12:14

(PLO)- Lần đầu tiên Việt Nam tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 với một dự án độc lập tại không gian riêng.

Vào tháng 5-2026, triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc.

Triển lãm đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Việt Nam tham gia với một dự án độc lập tại không gian riêng. Đây được xem là bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế.

Dự án triển lãm mang tên Art in the Global Stream (Nghệ thuật trong Dòng chảy toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong quá trình thực hiện tác phẩm. Ảnh: BTC

Sự kiện mở ra cơ hội đối thoại sâu rộng giữa nghệ sĩ Việt Nam và cộng đồng nghệ thuật toàn cầu tại Thế vận hội của mỹ thuật – nơi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong lịch sử hơn một thế kỷ, Venice Art Biennale luôn được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá nhất thế giới.

Được tổ chức từ năm 1895 và diễn ra định kỳ hai năm một lần, triển lãm này thường được ví như “Thế vận hội của mỹ thuật” bởi quy mô và sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống nghệ thuật quốc tế.

Dấu mốc này gắn liền với hành trình quốc tế hóa của nghệ sĩ trong nước. Năm 2023, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu đã nhận thư mời tham dự kỳ triển lãm lần thứ 60 từ ông Paolo De Grandis, Chủ tịch tổ chức PDG Arte Communications.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh và hiện sống, làm việc tại Hà Nội, Lê Hữu Hiếu từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân Soul Energy năm 2021 tại Venice.

Triển lãm do MoCA Italia và Arte Laguna Studio tổ chức tại Arsenale Nord với không gian gần 1.000 m², dưới sự giám tuyển của TS Chiara Canali.

Sự kiện này gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và các giám tuyển quốc tế, đồng thời được xem là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Italy và cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord.

Mới đây, vào ngày 19-4-2025, triển lãm - sắp đặt Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975 của Lê Hữu Hiếu được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước.

Được biết, không gian trưng bày các tác phẩm Việt Nam là cung điện Ca' Giustinian Faccanon lịch sử tại Venice.

Sau hơn một năm trùng tu, các tờ báo lớn của Italia đồng loạt đưa tin tòa nhà này chính thức mở cửa trở lại dưới sự quản lý của Art Events để tổ chức các dự án quốc tế, bắt đầu từ Venice Biennale 2026.

Tọa lạc gần cầu Rialto, cung điện xây dựng từ thế kỷ 15 bởi gia tộc Giustinian, mang kiến trúc Gothic đặc trưng với diện tích khoảng 1.100 m2. Nơi đây từng là trụ sở tòa soạn và xưởng in của tờ báo Il Gazzettino nổi tiếng trong nhiều thập kỷ.

Tác phẩm dự kiến trưng bày tại triển lãm “Art in the Global Stream”. Ảnh: BTC

Ông Filippo Perissinotto, Chủ tịch Art Events, khẳng định việc đưa cung điện Ca' Faccanon trở lại hoạt động văn hóa là một giá trị gia tăng cho hệ sinh thái nghệ thuật của Venice.

Việc Việt Nam góp mặt tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cụ thể hóa định hướng chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Thời gian tới, Việt Nam tập trung kết nối đối tác quốc tế, quảng bá sản phẩm văn hóa ra nước ngoài thông qua các sự kiện lớn như Oscar, Cannes, World Expo và Venice Biennale.

Đây là nỗ lực nhằm nâng cao vị thế và "sức mạnh mềm" quốc gia, thổi bùng khát vọng phát triển đất nước trên nền tảng số và hội nhập toàn cầu.