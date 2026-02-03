Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng dự Triển lãm Hàng không Singapore 03/02/2026 18:13

(PLO)- Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) tại Singapore.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn đã dự lễ khai mạc triển lãm, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước và các doanh nghiệp quốc phòng quốc tế.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Hàng không Singapore. Ảnh: TT.

Singapore Airshow là triển lãm quốc phòng – hàng không lớn nhất châu Á, được tổ chức hai năm một lần, quy tụ lãnh đạo quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định chủ trương nhất quán của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Nhân dịp dự triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có cuộc gặp song phương với ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Bộ Quốc phòng Singapore tổ chức thành công Triển lãm Hàng không Quốc tế 2026, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác toàn diện, thực chất giữa Việt Nam và Singapore, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết ngày 30-1 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân, Thủ tướng Singapore, thống nhất nhiều nội dung định hướng quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Singapore thời gian qua và thời gian tới tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả.

Singapore Airshow là triển lãm quốc phòng – hàng không lớn nhất châu Á. Ảnh: TT.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Singapore phát triển hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác quân, binh chủng; đào tạo; an ninh, an toàn hàng hải; cứu hộ – cứu nạn; quân y, hậu cần; an ninh phi truyền thống và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời ông Chan Heng Kee tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore vào ngày 4-2, đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Về phía Singapore, ông Chan Heng Kee khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác quốc phòng đóng vai trò quan trọng. Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực hải quân, đào tạo, an ninh mạng, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên tầm cao mới.

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã gặp gỡ lãnh đạo Bộ Quốc phòng một số nước, thăm các gian hàng và tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của Singapore, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Israel, Cộng hòa Czech… nhằm thúc đẩy trao đổi, tìm kiếm khả năng hợp tác phù hợp với năng lực và nhu cầu của mỗi bên.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) với Tập đoàn ST Engineering (Singapore) và Tập đoàn Honeywell (Hoa Kỳ).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả, thực chất, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.