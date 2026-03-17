Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Bí thư Đà Nẵng 17/03/2026 15:02

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Chiều 17-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng năm nay 52 tuổi, quê xã Hát Môn, TP Hà Nội. Ông Hùng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân kế toán - tài chính.

Trước tháng 3-2023, ông Hùng từng giữ các chức vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3-2023, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1-2025, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũ rồi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũ.

Ngày 1-7-2025, ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6-10-2025, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Ngày 23-1, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

