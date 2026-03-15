Xã miền núi ở Đà Nẵng thuê xe buýt đưa đón cử tri đi bầu 15/03/2026 10:06

(PLO)- Do điều kiện xã miền núi, các nóc ở xa điểm bầu cử, UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng thuê xe buýt đưa đón cử tri là người già, không có điều kiện đi bỏ phiếu.

Sáng 15-3, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng, cho biết công tác bầu cử tại địa phương đang diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Theo ông Hưng, ngay từ sáng sớm, tại chín điểm bầu cử ở các thôn, đông đảo cử tri có mặt tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chính quyền xã Trà Đốc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi.

Cử tri bỏ phiếu bầu.

Trước ngày bầu cử, xã đã khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đường ĐH8, tạo điều kiện cho người dân di chuyển an toàn đến các khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, hệ thống wifi được lắp đặt tại tất cả chín điểm bầu cử, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác điều hành, cập nhật tình hình bầu cử kịp thời.

Tại thôn 3 chưa có sóng điện thoại, UBND xã đã linh hoạt bố trí điểm Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai làm địa điểm tổ chức bầu cử, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức cũng như phục vụ cử tri.

Thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ bầu cử.

“Xã thuê xe buýt, phân công các bộ đưa đón cử tri tại 10 nóc đến điểm bỏ phiếu, đảm bảo mọi cử tri đều có điều kiện tham gia ngày hội”- ông Hưng thông tin. Đến 9 giờ 15 phút, tỉ lệ cử tri xã Trà Đốc bỏ phiếu bầu đạt 66,8%.

Tại xã miền núi Trà Tân, lực lượng làm nhiệm vụ mang thùng phiếu đến những gia đình có người đau ốm, bệnh tật không thể đi lại nhằm đảm bảo mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ.