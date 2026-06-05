Sửa Luật Tài nguyên môi trường biển: Xác định 4 chính sách lớn kiến tạo phát triển 05/06/2026 18:06

(PLO)- Bộ NN&MT xác định 4 chính sách lớn trong định hướng sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chiều 5-6, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Bộ NN&MT phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8-6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Đây cũng là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thực chất, đa chiều. Hoạt động này góp phần nhận diện rõ hơn các yêu cầu mới đối với thể chế phát triển kinh tế biển, đồng thời cung cấp thêm cơ sở khoa học, thực tiễn cho quá trình hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và các cơ chế, chính sách có liên quan.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, lãnh đạo Bộ NN&MT, đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương 21 tỉnh có biển; các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp.

Sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhận thức về phát triển bền vững kinh tế biển ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện; nhiều ngành kinh tế biển và địa phương ven biển đã có bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra hết sức cấp thiết.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp cho biết việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo lần này không chỉ là sửa đổi một đạo luật chuyên ngành, mà còn là cơ hội quan trọng để đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại và hiệu quả hơn.

TS Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững.

Hội thảo gồm hai phiên chính: Tổng quan định hướng chính sách, chiến lược và Thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu tập trung thảo luận những định hướng lớn về phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nội dung nổi bật gồm định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, các điểm mới trong dự thảo sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cùng góc nhìn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các tham luận làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển biển theo hướng chuyển từ quản lý đơn ngành sang quản trị tổng hợp, liên ngành, liên vùng; coi biển là không gian phát triển thống nhất gắn kết giữa đất liền, biển và hải đảo; giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đề xuất giải pháp để phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển trong tình hình mới, ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh đến việc đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo hướng khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển và tạo các cơ chế đột phá phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Bộ NN&MT xác định 4 chính sách lớn trong định hướng sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Các chính sách này hướng tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; đồng thời tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.

Hội thảo bước sang phần tọa đàm do ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam điều phối, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển: Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; TS Phạm Ngọc Sơn, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thuỷ sản Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Lam, Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam.

Các đại biểu tham gia Toạ đàm hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Các đại biểu tập trung thảo luận về pháp lý và cơ chế chính sách giao mặt nước biển, phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, logistics biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải, công nghiệp sinh học biển, dữ liệu biển và các ngành kinh tế biển mới; đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.

Bộ NN&MT mong muốn nhận được các ý kiến có tính thực tiễn cao, có thể chuyển hóa thành quy định pháp luật, chính sách cụ thể và tổ chức thực hiện được trong thực tế.

Đây là những đóng góp rất quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), bảo đảm dự án Luật vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và lợi ích lâu dài của quốc gia.