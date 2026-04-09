Cần Thơ sẽ hình thành Khu kinh tế Trần Đề, các cụm kinh tế biển đa ngành 09/04/2026 15:59

(PLO)- Nội dung này được thể hiện trong dự thảo nghị quyết của Thành uỷ Cần Thơ về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) ngày 9-4, ngoài thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu còn thảo luận về các dự thảo nghị quyết, trong đó có dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mở rộng. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, dự thảo đề ra mục tiêu đến năm 2030, xây dựng, phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng...

Cần Thơ sẽ là đô thị sông - biển hiện đại

Theo dự thảo nghị quyết, đến năm 2030, xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn, xây dựng Cảng biển Trần Đề, phát triển các ngành công nghiệp nặng luyện kim, đóng tàu; phát triển nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt hải sản công nghệ cao; phát triển biển đô thị gắn với phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa biển. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch để giảm áp lực lên môi trường và nâng cao trải nghiệm.

Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và hệ thống logistics, đến năm 2030, hoàn thành tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn TP; hình thành Khu kinh tế Trần Đề, các cụm kinh tế biển đa ngành, gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển tại các xã, phường ven biển; tạo hành lang giao thông đường bộ ven biển, chuỗi đô thị ven biển; phát triển nuôi trồng thủy sản.

Thu hoạch cá về bờ tại cảng cá Trần Đề. Ảnh: NH

Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển của TP Cần Thơ phát triển bền vững, toàn diện, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế TP, góp phần đưa Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển, là động lực phát triển, lan tỏa cả vùng.

Xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn và cụm kinh tế biển đa ngành

Dự thảo nêu ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt các mục tiêu đề ra. Trong đó đáng chú ý như tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu kinh tế, cụm công nghiệp phục vụ kinh tế biển; Phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn, nâng tầm, phát huy giá trị văn hóa biển

Cụ thể, đối với các công trình, dự án do Trung ương quản lý, đầu tư thì TP sẽ chủ động kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn Trung ương để đầu tư, hoàn thành các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm có tính chất liên vùng, quốc gia trên địa bàn và khu vực.

Tiêu biểu như đường bộ cao tốc Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng; cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên - Bạc Liêu; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B; nghiên cứu đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển trên sông Hậu và cảng biển ngoài khơi Trần Đề; duy trì nạo vét các tuyến luồng hàng hải vào sông Hậu, bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 DWT.

Đối với các công trình, dự án do địa phương quản lý, đầu tư thì TP tập trung huy động nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; tuyến đường bộ ven biển; cải tạo, nâng cấp và xây mới toàn bộ hệ thống đê biển, đê cửa sông nhằm đảm bảo chống bão cấp 12 và triều cường; đầu tư kè chống sạt lở bờ biển Đông (các phường Vĩnh Châu, Vĩnh Phước; xã Lai Hoà, Vĩnh Hải); hệ thống kè, đê bao bảo vệ Cù lao Dung; xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên khu vực Vĩnh Châu...

Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics; đặc biệt là hạ tầng kết nối với các tuyến cao tốc, và phát triển khu, cụm công nghiệp, logistics.

Hình thành Khu kinh tế Trần Đề tại khu vực ven biển, lấn biển gắn với Cảng biển quốc tế Trần Đề trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Cảng cá Trần Đề hiện nay. Ảnh: NH

Hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành, gắn với xây dựng Trung tâm kinh tế biển tại các xã, phường ven biển.

Đầu tư 8 khu công nghiệp thuộc khu vực phát triển khu kinh tế Trần Đề và một cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Vĩnh Phước 51 ha). Đầu tư các công trình hạ tầng về thủy sản; hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cảng cá phục vụ phát triển kinh tế biển.

Khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án lấn biển quy mô lớn, xây dựng Cảng biển Trần Đề, dự án nông nghiệp, dự án đô thị lấn biển, tạo động lực thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự cố môi trường biển...