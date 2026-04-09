Cần Thơ bổ sung 2 nhân sự vào quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy 09/04/2026 09:32

(PLO)- Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt đối với nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031.

Sáng 9-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, xác định công tác quy hoạch cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp.

Đồng thời, xem xét, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo ông Đồng Văn Thanh, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và thực trạng đội ngũ cán bộ; tại phiên họp (thực hiện bước 1) ngày 19-3-2026, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá nhiều chiều đối với nguồn nhân sự và thống nhất trình Hội nghị cán bộ chủ chốt xem xét, cho ý kiến về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Theo đó, đối với bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Thành ủy đã định hướng giới thiệu và thống nhất cao, bổ sung quy hoạch 21 đồng chí.

Đối với bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Thành ủy đã định hướng giới thiệu và thống nhất cao, bổ sung quy hoạch 12 đồng chí.

Đối với bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ Thành ủy đã định hướng giới thiệu và thống nhất cao, như sau:

-Chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030, giới thiệu bổ sung quy hoạch 2 đồng chí.

-Chức danh Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030, giới thiệu bổ sung quy hoạch 4 đồng chí.

-Chức danh Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031, giới thiệu bổ sung quy hoạch 3 đồng chí.

-Chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031, giới thiệu bổ sung quy hoạch 2 đồng chí.

-Chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP nhiệm kỳ 2026 – 2031, giới thiệu bổ sung quy hoạch 1 đồng chí.

-Chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031, giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với 4 đồng chí.

“Chức danh Phó Chủ tịch UBND TP và chức danh Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP nhiệm kỳ 2026 -2031, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giữ nguyên nguồn nhân sự trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” – ông Đồng Văn Thanh cho hay.

Cán bộ chủ chốt bỏ phiếu tín nhiệm các nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý của TP. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và phân tích kỹ về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP để tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo quy định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thông qua nội dung tóm tắt tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ.