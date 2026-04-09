Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ 09/04/2026 08:09

(PLO)- Ban Bí thư có quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông Lê Thanh Tâm, Châu Việt Tha, Đỗ Thanh Thảo.

Sáng 9-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Các lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ tặng hoa, chúc mừng các cá nhân vừa nhận quyết định của Ban Bí thư. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố của quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo đó Ban Bí thư có quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính; ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn; ông Đỗ Thanh Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.