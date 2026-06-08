Điều tra vụ chi 5 tỉ đồng để chạy chức giám đốc một công ty nhiệt điện 08/06/2026 14:06

(PLO)- Công an Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp tạm ngừng giao dịch đối với các tài sản của người bị tố giác nhận tiền tỉ để chạy chức giám đốc.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra đối với vụ việc có dấu hiệu chạy chức giám đốc với số tiền 5 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện công văn ngày 4-6-2026 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các giao dịch công chứng có liên quan (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp nhà đất, phương tiện và các tài sản khác).

Theo tố cáo, ông T đã giao cho D 5 tỉ đồng để chạy chức giám đốc

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có công văn gửi Bộ Tư pháp yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc ông PVT (60 tuổi, thường trú phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) tố giác NVD (49 tuổi, thường trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền ông T bị chiếm đoạt là hơn 4,4 tỉ đồng, xảy ra vào khoảng tháng 5-2024 tại phường Yên Hòa, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp thông tin về việc NVD có giao dịch công chứng liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp nhà đất, phương tiện, tài sản khác hay có lập ủy quyền tài sản nào không. Các giao dịch này có đang bị khiếu nại, tranh chấp, hủy bỏ không.

Do yêu cầu cấp thiết trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện và trả lời kết quả cùng tài liệu kèm theo (nếu có) về địa chỉ số 02 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước ngày 30-6-2026.

Theo quyết định phân công điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm, ông PVT khai đã giao cho NVD 5 tỉ đồng để nhờ liên hệ, tác động nhằm giúp ông được bổ nhiệm làm Giám đốc một công ty nhiệt điện khu vực phía Bắc thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Số tiền 5 tỉ đồng này được ông T giao cho D tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội vào tháng 5-2024.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, D không thực hiện được việc như đã hứa và chỉ hoàn trả lại 540 triệu đồng. Đối với số tiền còn lại hơn 4,4 tỉ đồng, dù bị yêu cầu nhiều lần nhưng D vẫn không thanh toán rồi cắt đứt liên lạc với ông T.

Nhằm tránh nguy cơ tẩu tán tài sản gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bị hại, cơ quan điều tra cũng đề nghị Bộ Tư pháp xem xét thông báo tạm ngừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên NVD (nếu có).