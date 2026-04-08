Khu kinh tế ven biển Lâm Đồng: 'Muốn đi xa phải đi cùng nhau' và có không gian rộng mở 08/04/2026 12:04

Theo dự kiến, chiều nay 8-4, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cùng đoàn công tác khảo sát trực tiếp và làm việc về vị trí dự kiến thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam.

Bản đồ Khu kinh tế phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQL) tỉnh Lâm Đồng có tờ trình đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy mô khu kinh tế ven biển phía Nam (Khu kinh tế) từ 27.000 ha lên 55.000 ha. Một con số không chỉ là mở rộng diện tích mà là mở rộng không gian phát triển, tầm nhìn và tham vọng kết nối của cả một vùng đất.

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt trước đó, khu kinh tế phía Nam được định hướng khoảng 27.000 ha, tập trung tại khu vực Hàm Tân – La Gi, với vai trò thu hút các dự án quy mô lớn như cảng biển và dịch vụ cảng; trung tâm năng lượng, điện khí LNG; công nghiệp chế biến, chế tạo; đô thị – thương mại – dịch vụ hiện đại.

Phối cảnh Khu công nghiệp Sơn Mỹ.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển đang đặt ra những yêu cầu lớn hơn: Thứ nhất, theo BQL quy mô 27.000 ha trên địa bàn xã Sơn Mỹ và phường Phước Hội là quá “khiêm tốn”. Không đủ quỹ đất để tích hợp đồng thời các hệ sinh thái: công nghiệp – cảng biển – đô thị – dịch vụ – năng lượng.

Thứ hai, thiếu không gian kết nối vùng, một khu kinh tế nếu không đủ độ mở, sẽ khó hình thành chuỗi liên kết với các trung tâm lân cận. Đặc biệt là TP.HCM (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) và Đồng Nai, sắp tới sẽ là thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, áp lực từ làn sóng FDI và chuỗi cung ứng, trong bối cảnh dịch chuyển đầu tư toàn cầu. Các nhà đầu tư không còn tìm kiếm những khu đất nhỏ lẻ, mà cần không gian đủ lớn để phát triển hệ sinh thái khép kín.

Chính vì vậy, BQL đề xuất mở rộng lên 55.000 ha, trải rộng trên năm xã, phường: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Phước Hội, La Gi và Tân Hải tạo thành một chỉnh thể đủ lớn để phát triển dài hạn đến năm 2050.

Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến qui hoạch Khu kinh tế phía Nam Lâm Đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất không chỉ là diện tích, mà là tư duy kết nối không gian phát triển. Theo tờ trình, khu vực này sở hữu hệ thống hạ tầng hiếm có như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55, các trục kết nối Tân Minh – Sơn Mỹ, Tân Xuân – Tân Thắng… gần TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt là cảng Sơn Mỹ có thể tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn.

Khi mở rộng, khu kinh tế này không còn là một “điểm”, mà trở thành một dải phát triển liên hoàn ven biển. Và dù không được đề cập trong tờ trình nhưng giới quy hoạch đều nhìn thấy với đề xuất ranh giới mở rộng chạm tới Tân Hải kết nối trực tiếp với khu vực Tân Thành, Hàm Thuận Nam thì đây không đơn thuần là đề xuất mở rộng địa giới. Đây là bước đi nhằm đón đầu và cộng hưởng với Tổ hợp dự án Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan của Sun Group.

Với quy mô 12.000 ha và số vốn gần 1 tỉ USD, sự hiện diện của siêu dự án này sẽ biến dải đất ven biển phía Nam thành một đô thị du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp ngay sát bên khu kinh tế biển. Một sự kết hợp hứa hẹn biến vùng đất này thành dải đất thịnh vượng và hấp dẫn.

Một chuyên gia kinh tế cho rằng: “Một khu kinh tế ven biển muốn thành công phải đủ lớn để tự vận hành như một hệ sinh thái. 27.000 ha là khởi đầu nhưng 55.000 ha mới đủ để tạo ra sức bật.”

Với đề xuất không gian lớn hơn đồng nghĩa với việc quy hoạch đồng bộ, tránh chắp vá. Nếu được triển khai đúng hướng, đây không chỉ là khu kinh tế của Lâm Đồng, mà sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tác động có thể thấy trước là thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn. Hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp – logistics. Tạo việc làm, đô thị hóa mạnh mẽ và đưa vùng đất ven biển từ tiềm năng thành trung tâm.

Phối cảnh khu kinh tế phía Nam Lâm Đồng. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Nếu được chấp thuận điều chỉnh, khu kinh tế ven biển Lâm Đồng đang dần hiện hữu như một lời khẳng định: Muốn đi xa, phải đi cùng nhau và phải có không gian đủ lớn để cùng phát triển.

Khi đó những con đường được nối dài, những dự án bắt đầu tìm đến và vùng đất ven biển này sẽ không còn là vùng trũng tiềm năng. Nó sẽ trở thành nơi khởi phát của một chu kỳ thịnh vượng mới.