Lâm Đồng: Công bố 5 đô thị loại II và 33 đô thị loại III 30/03/2026 15:36

Ngày 30-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh mục đô thị loại II, loại III, đối với phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị, đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh.

Đà Lạt là một trong năm đô thị loại II của Lâm Đồng.

Theo đó, có năm đô thị loại II sau chuyển tiếp là đô thị Đà Lạt gồm các phường Xuân Hương- Đà Lạt, Cam Ly- Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Viên- Đà Lạt, Xuân Trường Đà Lạt, một phần phường Lang Biang (TP Đà Lạt trước sắp xếp); đô thị Bảo Lộc gồm các phường Phường 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, Phường Blao và một phần Phường 2 Bảo Lộc (TP Bảo Lộc trước sắp xếp).

Đô thị thứ ba là Gia Nghĩa gồm các phường Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và một phần phường Bắc Gia Nghĩa (TP Gia Nghĩa trước sắp xếp).

Đô thị tiếp theo là Phan Thiết gồm các phường, Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né, Tiến Thành, một phần phường Hàm Thắng, một phần phường Bình Thuận và một phần xã Tuyên Quang (TP Phan Thiết, trước sắp xếp).

Cuối cùng là đô thị La Gi gồm các phường La Gi, Phước Hội và xã Tân Hải (thị xã La Gi trước sắp xếp).

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 33 đô thị loại III là các đô thị Đắk Mâm, Đức An, Nam Dong, Quảng Khê, Đắk Buk So, Đắk Mil, Ea T’Ling mở rộng, Kiến Đức, Phú Long, Chợ Lầu, Lương Sơn, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Võ Xu, Phan Rí Cửa, Liên Hương, Ma Lâm, Lạc Tánh, Đinh Văn, Thạnh Mỹ, D’ ran, Lạc Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Phước Cát, Đạ M’ri, Liên Nghĩa, Di Linh.

Quyết định trên cũng lưu ý phạm vi đô thị sau chuyển tiếp là phạm vi của thành phố, thị xã, thị trấn tương ứng trước sắp xếp.

Đô thị loại III Thuận Nam gồm một phần xã Hàm Thuận Nam (thị trấn Thuận Nam trước sắp xếp).

Riêng các đô thị trước sắp xếp không là thị trấn như Nam Dong, Quảng Khê, Đắk Buk So và Ea T’Ling mở rộng, phạm vi đô thị được xác định trên cơ sở phạm vi đô thị đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

Đối với phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị toàn tỉnh Lâm Đồng có bốn phường đạt loại II là các phường Xuân Hương- Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt; Phan Thiết và Phú Thủy; 16 phường còn lại đều đạt loại III.