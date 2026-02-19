Chạy giữa gió biển Mũi Né, Tết đặc biệt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son 19/02/2026 15:29

(PLO)- Dù nghỉ ngơi với gia đình nhưng Nguyễn Xuân Son không “phá lệ”, vẫn xỏ giày chạy vòng quanh resort ở Mũi Né để tập thể lực và giao lưu với người hâm mộ.

Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, thay vì chọn những đô thị phồn hoa, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam cùng vợ Marcele Seippel và 2 thiên thần nhỏ đã chọn "thủ phủ resort" Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm bến đỗ nghỉ Tết.

Xuân Son cùng vợ và 2 con tại Mũi Né.

Cả gia đình đã tận hưởng những ngày Tết đoàn viên trọn vẹn tại Centara Mirage Resort, một resort 5 sao.

Không ồn ào, không cầu kỳ, Tết của gia đình Xuân Son giản dị như chính nhịp sống Mũi Né: chậm rãi, trong trẻo và đầy yêu thương.

Nếu bãi biển Mũi Né mê hoặc lòng người bởi bãi cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc bích, thì hình ảnh cô vợ Marcele Seippel lại "đốn tim" người hâm mộ bằng một nét duyên dáng rất Việt Nam. Không váy áo lộng lẫy xa hoa, Marcele chọn cho mình tà áo dài truyền thống mang sắc đỏ rực rỡ của ngày Tết. Tay cầm chiếc quạt giấy, cô bẽn lẽn tạo dáng bên bức tranh ngựa cổ, linh vật biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026.

Marcele Seippel duyên dáng trong bộ áo dài Việt Nam.

Sự hòa nhập văn hóa đầy tinh tế ấy còn được gói trọn trong lời chúc mừng năm mới vừa chân thành, vừa vô cùng đáng yêu từ tận đáy lòng cô: "Chúc mừng năm mới Việt Nam. Tôi chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc, với nhiều sự thịnh vượng, niềm vui và tinh thần gia đình đoàn kết cho mọi người".

Không cầu kỳ ngôn từ, không phô trương hình ảnh, lời chúc ấy chạm đến người nghe bằng sự giản dị, chân thành và tinh tế – như chính tinh thần mà gia đình Xuân Son mang theo trong chuyến nghỉ Tết này.

Giữa khung cảnh nghỉ dưỡng êm đềm ấy, du khách và người dân địa phương vô cùng bất ngờ và thích thú khi mỗi sáng hay chiều, họ lại thấy Nguyễn Xuân Son xỏ giày, đều đặn guồng chân hàng ngàn mét quanh khuôn viên rộng lớn của khu resort.

Xuân Son chụp ảnh với người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ xin chụp ảnh cùng anh đã không khỏi trầm trồ: Đi nghỉ dưỡng cùng vợ con mà vẫn không "phá lệ" xả hơi, đúng là kỷ luật thép của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Việc duy trì thói quen vận động trong kỳ nghỉ lễ không đơn thuần là giữ phong độ, mà phản ánh bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa kỷ luật của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Tập luyện không còn là nghĩa vụ, mà đã trở thành một phần nhịp sống, như cách cơ thể tự động tìm đến vận động để giữ thăng bằng sinh học và chính điều đó lý giải vì sao, giữa kỳ nghỉ gia đình, Xuân Son vẫn không “phá lệ”:

Bởi với anh, tập luyện không lấy đi thời gian của gia đình mà giúp anh có thêm năng lượng để yêu thương trọn vẹn hơn.

Xuân Son cười tươi cạnh người hâm mộ bên đường chạy.

Không ít du khách và người dân địa phương đã ghi lại hình ảnh Xuân Son chạy bộ, chụp ảnh cùng anh. Trong ánh mắt họ là sự thích thú, ngạc nhiên và cả cảm mến.

Bởi giữa thế giới bóng đá đầy áp lực, Xuân Son vẫn giữ cho mình sự giản dị, gần gũi và chân thành, từ cách tập luyện đến cách tận hưởng Tết bên gia đình.

Ở đó, có một người chồng yêu vợ, một người cha tận tụy, và một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa. Và ở Mũi Né, Xuân Son đã có một cái Tết như thế, êm đềm, kỷ luật, yêu thương và rất đỗi dễ thương.