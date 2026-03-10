Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị trao quà cho gia đình chính sách 10/03/2026 13:54

(PLO)- Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) phối hợp cùng Cụm thi đua số 01 – Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và trao quà cho các gia đình chính sách.

Sáng 10-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) phối hợp cùng Cụm thi đua số 01 – Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) tổ chức chương trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Ảnh: N. TÂN

Đây là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ địa phương nhằm hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Tại chương trình, Cụm thi đua số 01, Đoàn Satra cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 10 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Bà Nguyễn Kim Diễm, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lộc, đã đại diện địa phương tiếp nhận bảng tượng trưng từ các đơn vị tài trợ. Các đơn vị tham gia phối hợp đợt này bao gồm: Đoàn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Đoàn Trung tâm Điều hành SatraFoods, Chi đoàn Trung tâm Thương mại Satra Phạm Hùng, Chi đoàn Kho Lạnh Satra và Đoàn phường Gia Định.

Theo Đoàn xã Vĩnh Lộc, các thế hệ thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động lần này là môi trường để rèn luyện, giáo dục lý tưởng cách mạng và hun đúc tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.

Ông Thái Thành Tâm, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.TÂN

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Thái Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, cho biết sau khi sát nhập, xã giữ vị trí cửa ngõ quan trọng của TP.HCM với vùng ven. Với đặc thù có Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và lượng người dân nhập cư từ các tỉnh sinh sống đông đúc, địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức.

"Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, diện tích nông nghiệp thu hẹp, hạ tầng còn khó khăn, thiếu trường lớp và tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra. Tuy nhiên, xã quyết tâm cố gắng đưa địa phương vượt qua khó khăn", ông Tâm nhấn mạnh.

Chương trình đã gửi tặng quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: N.TÂN

Lãnh đạo xã cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị hỗ trợ và hy vọng trong thời gian tới, Đoàn xã Vĩnh Lộc sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, kết hợp để chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân địa phương.

Ngay sau phần lễ, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia chương trình game show tìm hiểu về lịch sử Ngày thành lập Đoàn và kiến thức về bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Những cá nhân có câu trả lời chính xác đã nhận được các phiếu mua hàng tại gian hàng bình ổn thị trường.