Ứng cử viên ĐBQH: Sẽ đề xuất chính sách tín dụng phù hợp để người lao động mua nhà ở xã hội 08/03/2026 18:27

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tân Bình (TP.HCM) các ứng cử viên trao đổi, cam kết sẽ đề xuất giải pháp tín dụng phù hợp để người lao động, người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận, mua nhà ở xã hội.

Ngày 8-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Bình (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8 và ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 23. Hội nghị có sự tham dự của 313 cử tri trên địa bàn.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Tân Bình thuộc đơn vị bầu cử số 8 của Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Cử tri gửi gắm giải pháp an sinh, nhà ở xã hội đến ứng cử viên

Sau khi nghe tiểu sử và chương trình hành động, nhiều cử tri phường Tân Bình đánh giá các ứng cử viên có chuyên môn, kinh nghiệm và chương trình hành động sát với những vấn đề người dân quan tâm.

Cử tri Trịnh Thị Thúy Ngần (khu phố 10) bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách an sinh xã hội gắn với đời sống người dân và người lao động.

Các cử tri nêu ý kiến. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Ngần, trước hết cần có giải pháp để người thu nhập thấp và người lao động khó khăn dễ tiếp cận hơn với các chương trình nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn đến chế độ, chính sách hỗ trợ đối với bệnh nhân ung thư. Bà cho rằng chi phí điều trị căn bệnh này rất lớn, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng chi trả, dễ rơi vào bế tắc.

Từ thực tế đó, cử tri Ngần gửi gắm mong muốn đến ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, nếu trúng cử ĐBQH sẽ tiếp tục phản ánh những vấn đề này tại nghị trường, góp phần đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội cho người dân và người lao động.

Đáp lời, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết những nội dung cử tri nêu cũng là vấn đề được nhiều địa phương và người lao động quan tâm trong thời gian qua.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo ông Nhân, hiện nay Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến miễn, giảm chi phí và hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiếp cận chính sách và các thủ tục thực hiện vẫn còn những khó khăn nhất định đối với người dân.

Ông Nhân cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri và chuyển ngay những nội dung này đến Văn phòng Đoàn ĐBQH TP.HCM để tổng hợp, báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam, từ đó kiến nghị tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, ông Nhân cho rằng đây là một trong những vấn đề bức thiết của người lao động hiện nay, không chỉ tại TP.HCM mà trên phạm vi cả nước. Hiện Chính phủ đã triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn này.

Theo ông Nhân, LĐLĐ TP.HCM đã ký kết các biên bản ghi nhớ với đối tác để triển khai khoảng 20.000 căn nhà ở cho công nhân và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch hợp tác để phát triển thêm khoảng 30.000 căn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như lợi nhuận từ nhà ở xã hội không cao nên chưa thu hút nhiều nhà đầu tư, trong khi quỹ đất tại các khu vực tập trung đông công nhân lại chưa phù hợp với quy hoạch để phát triển dự án.

Thời gian tới, ông Nhân cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp giữa khu sản xuất và khu ở của người lao động. Đồng thời, đề xuất các chính sách tín dụng phù hợp, kéo dài thời hạn vay để người lao động và người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận, mua nhà ở xã hội.

Cam kết lắng nghe, kiến nghị giải pháp cho vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp nối phần trao đổi của các ứng cử viên, nhiều cử tri tại hội nghị cũng bày tỏ kỳ vọng và gửi gắm thêm những ý kiến liên quan đến các vấn đề dân sinh, phát triển thành phố trong thời gian tới.

Cử tri Vũ Văn Hưng (khu phố 15) bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ cách quản lý hành chính sang phục vụ người dân.

Theo ông Hưng, những chương trình hành động được trình bày tại hội nghị cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên. Cử tri kỳ vọng khi trúng cử, các đại biểu sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, nhất là trong giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống.

Các ứng cử viên cùng đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CẨM TUYẾT

Cùng quan điểm, nhiều cử tri khác cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dân sinh, chăm lo đời sống người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả giám sát và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thay mặt các ứng cử viên, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trân trọng cảm ơn và ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của cử tri phường Tân Bình. Ông khẳng định, dù kết quả bầu cử ra sao, các ứng cử viên vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của mình, nhằm phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.