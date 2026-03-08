Nữ ứng viên ĐBQH cam kết thúc đẩy du lịch và kinh tế đêm cho TP.HCM 08/03/2026 14:00

(PLO)- Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết sẽ chú trọng hoàn thiện chính sách, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và tăng cường chăm lo an sinh xã hội.

Ngày 8-3, theo lịch tiếp xúc, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu thuộc đơn vị bầu cử số 2.

Theo đó, điểm cầu trung tâm đặt tại xã Bàu Bàng, kết nối trực tuyến với các điểm cầu địa phương. Đơn vị bầu cử số 2 gồm phường Tây Nam và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng và An Long.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu thuộc đơn vị bầu cử số 2.

Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Phát triển du lịch TP.HCM thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà sẽ hành động với tinh thần “Trách nhiệm – Hiệu quả – Phụng sự Nhân dân”, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, bà cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của cử tri. Bà sẽ kịp thời phản ánh trung thực các kiến nghị, bức xúc của người dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời giám sát việc giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bà nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, doanh nghiệp nhà nước và kinh tế dịch vụ.

Theo bà Hoa, du lịch cần được phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, ngành chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ban đêm, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và các sản phẩm du lịch gắn với tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành vào thực tiễn. Điều này nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ, tạo việc làm ổn định cho người lao động và góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện.

Cùng với đó, nữ ứng cử viên cũng cam kết quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Đồng thời, bà đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển xã hội hài hòa giữa đời sống và tôn giáo

Trình bày trước cử tri, linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết ông được Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giới thiệu đại diện cho đồng bào Công giáo tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo linh mục Nguyễn Văn Riễn, đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả trước đồng bào nói chung và đồng bào Công giáo tại Việt Nam nói riêng.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết sẽ nỗ lực đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội. Việc này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn cũng khẳng định sẽ cố gắng cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của bà con giáo dân. Đồng thời, ông thúc đẩy sự gắn kết hài hòa giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo.

Đông đảo cử tri tại điểm cầu xã Trừ Văn Thố, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong đơn vị bầu cử số 2

Theo ông, việc phát huy các giá trị truyền thống về đạo đức, văn hóa dân tộc và tôn giáo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Mục tiêu hướng đến phát triển con người toàn diện, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc..

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó với cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân và góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương