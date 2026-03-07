Cử tri mong đại biểu phải cầu thị, giữ vững sự liêm chính 07/03/2026 07:05

(PLO)- Đại biểu dù ở cấp nào cũng đều đại diện cho tiếng nói của dân, vì vậy phải lấy thực tiễn đời sống của người dân và sự chuyển động của xã hội để góp ý, xây dựng các chính sách phù hợp.

Ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hay HĐND là cơ hội để mỗi ĐB rèn luyện mình, trưởng thành hơn trong quá trình công tác. Tuy nhiên, điều quan trọng là dù trúng cử hay không, đó cũng sẽ là kinh nghiệm, hành trang quý giá để mỗi người làm tốt hơn công việc hằng ngày, bản lĩnh hơn trong hoạt động công vụ.

Mỗi ĐB phải tích cực nghiên cứu, thảo luận, chất vấn và biểu quyết công tâm, khách quan đối với các quyết sách lớn của đất nước. Nhiều ý kiến cử tri cho rằng khi người dân tin tưởng, đề đạt các ý kiến đến ĐBQH hay ĐB HĐND thì mỗi ĐB phải luôn tự nhắc mình làm sao để làm tròn trách nhiệm với nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cử tri tại một buổi tiếp xúc của các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại xã Xuân Thới Sơn, ngày 5-3. Ảnh: LÊ THOA

Các ý kiến, kiến nghị cần trực diện hơn

Cử tri Nguyễn Nho Tình, khu phố 11, phường Bàn Cờ, cho rằng với những ĐB lần đầu ứng cử, tham gia vào nghị trường QH là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành, có thêm kinh nghiệm trong hoạt động công vụ. Theo cử tri, với những mục tiêu Đảng đặt ra tại Đại hội XIV, mỗi ĐB cần nỗ lực để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Cử tri cho rằng khi tham gia ứng cử ĐBQH, ĐB phải có ý thức rõ nét về sự quan trọng của xây dựng thể chế, ban hành luật. Ông mong mỗi ĐB bám sát thực tiễn để góp ý xác đáng vào quá trình xây dựng từng bộ luật. “ĐB cũng phải có tầm nhìn xa, dự báo được các vấn đề để tham mưu, góp ý trong xây dựng luật, nghị quyết” - cử tri Tình nói.

Cử tri Nguyễn Đình Quý, phường An Khánh, nhấn mạnh ĐB dù ứng cử ở cấp nào cũng là đại diện cho tiếng nói của người dân, thay mặt người dân nêu ý kiến ở nghị trường QH và HĐND. Vì vậy, ĐB dân cử không thể tách rời khỏi đời sống, phải lấy thực tiễn đời sống của người dân và sự chuyển động của xã hội để xây dựng, ban hành các chính sách phù hợp.

Với những người lần đầu ứng cử, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐB và có cơ hội tham gia vào nghị trường QH, ông Quý mong mỗi người có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, đặt vấn đề trong tổng thể bằng chuyên môn và kinh nghiệm nhằm đưa ra giải pháp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

“Làm sao để đất nước tăng trưởng kinh tế như mục tiêu Đại hội Đảng đề ra, trong đó phải đảm bảo các chỉ tiêu song hành về chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và dần nâng cao đời sống người dân lên” - ông Quý nói.

Cử tri Nguyễn Đình Quý, phường An Khánh.

Cũng theo cử tri Quý, vấn đề an ninh trật tự xã hội vẫn còn phức tạp, tình trạng cướp giật, tội phạm trộm cắp dù giảm nhưng hình thức phạm tội lại tinh vi hơn. Tội phạm lừa đảo qua mạng vẫn đang còn nhưng chưa có những giải pháp xử lý triệt để. Vì vậy, ông mong các ĐB có những hiến kế trực diện hơn, làm sao để người dân an tâm sinh sống.

“Mỗi chính sách được ban hành đều tác động trực tiếp đến người dân. Lộ trình, kế hoạch thực hiện, sự tác động của chính sách đến đời sống đều phải cân nhắc kỹ thì mới tạo được sự đồng thuận” - cử tri Quý gửi gắm.

Với những ĐB ứng cử HĐND TP.HCM, cử tri Quý mong dù ở lĩnh vực nào, mỗi người cũng đều góp phần giải quyết các vấn đề đang tồn đọng như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, quan tâm chăm lo đời sống… để người dân được sống trong một TP bình yên.

Cử tri Nguyễn Việt Hùng (khu phố 16, phường An Khánh).

Cử tri Nguyễn Việt Hùng (khu phố 16, phường An Khánh) cho rằng ĐBQH hay ĐB HĐND phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân. Từ thực tiễn, từng ĐB phải có kiến nghị, đeo đuổi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của người dân từ cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo ông, ĐB phải tự rèn luyện từ thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần học hỏi, phản biện để bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân. “Quan trọng nhất, dù ở vị trí nào cũng phải giữ vững phẩm chất đạo đức, giữ được sự “liêm chính” của người ĐB. Dù có trúng cử hay không, họ cũng phải giữ được các phẩm chất này” - cử tri Nguyễn Việt Hùng gửi gắm.

Ứng cử ĐB dân cử: Vinh dự và trách nhiệm

Lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH, bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, cho biết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐB dân cử là thường xuyên liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri. “Quan trọng là phải quyết liệt đeo bám việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân” - bà Liễu nói.

Bà Liễu mong muốn đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở để tham gia xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên hết, luôn đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng nâng cao mọi mặt đời sống của người dân.

Cử tri TP.HCM xem danh sách niêm yết khu vực mà mình sẽ bỏ phiếu bầu cho các ứng viên ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại trụ sở UBND phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Ở lĩnh vực y tế, ứng viên ĐBQH - PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, chia sẻ ĐB phải là người gắn bó chặt chẽ với cử tri, duy trì tiếp xúc định kỳ, tiếp nhận ý kiến và báo cáo công khai kết quả hoạt động của mình trước dân.

Với hơn 30 năm công tác, PGS-TS Nguyễn Vũ Trung mong muốn sẽ có cơ hội góp tiếng nói để xây dựng hệ thống y tế mạnh hơn, chăm sóc sức khỏe toàn dân và phát triển bền vững. Đồng thời, củng cố mạng lưới giám sát dịch bệnh, xây dựng trung tâm dữ liệu sức khỏe hiện đại, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và trẻ em, quản lý sức khỏe người dân trên nền tảng số.

Đây cũng là lần đầu ứng viên Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, tham gia ứng cử ĐBQH. “Được ứng cử ĐBQH là vinh dự và trách nhiệm rất lớn đối với một cán bộ trẻ như tôi. Tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của ĐB dân cử phải thật sự gần dân, gắn bó mật thiết với dân…” - chị Hiền Trân chia sẻ.

Chị cho biết để làm tốt vai trò của một ĐB dân cử trên nghị trường QH, bản thân sẽ nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn. Trên hết, phải thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe, thấu hiểu cử tri, ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri để đề xuất đến QH.

Là phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, chị Hiền Trân nói việc tham gia nghị trường sẽ giúp bản thân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, thuận lợi trong đề xuất đến QH những chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Qua đó, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong chuyển đổi số, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, tăng cường sự tham gia đóng góp trách nhiệm của thanh niên vào đời sống chính trị - xã hội đất nước.