Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Không chỉ chăm lo 'đại bàng', TP.HCM lập quỹ mạo hiểm tiếp sức startup 05/03/2026 14:08

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận nếu trước đây khởi nghiệp mang tính chất phong trào thì lần này TP.HCM nâng cấp hơn với các hội chợ startup, hội chợ doanh nghiệp và thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để phục vụ khởi nghiệp.

Sáng 5-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031, đơn vị bầu cử số 36 đã tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động; lắng nghe ý kiến, tâm tư, kỳ vọng của các cử tri.

Năm ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031, đơn vị bầu cử số 36. Ảnh: HÀ THƯ

Trách nhiệm của chính quyền

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã bày tỏ xúc động, cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm của cử tri vì sự phát triển của TP.HCM nói chung và ba xã nói riêng.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, các ý kiến của bà con cử tri chủ yếu xoay quanh mong muốn hệ thống chính trị thay đổi về tư duy quản lý, quản trị, hay nói cách khác là cung cách phục vụ người dân, chuyển từ quản lý hành chính sang tư duy quản trị dựa trên hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: HÀ THƯ

Ông khẳng định đây là trách nhiệm của chính quyền trong giai đoạn hiện nay, là yêu cầu nhất thiết phải làm và chính quyền TP đã và đang thực hiện, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm nguồn lực và động lực cho sự phát triển.

“Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM coi đây là tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền. Hiệu quả phát triển kinh tế chính là thước đo, minh chứng cho những gì chúng ta đã hứa và đã làm” - ông nhấn mạnh và cho biết thực tế nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước đã quay lại TP để mở rộng sản xuất, đầu tư mới, tạo ra sự phát triển vượt bậc cho TP, trong đó có khu vực Hóc Môn cũ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận những ý kiến cử tri về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là những ý kiến thiết thực và đây cũng là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Muốn TP phát triển thì phải có hạ tầng kỹ thuật về đường sá, giao thông, bệnh viện, trường học, công viên và các tiện ích khác để nâng cao đời sống bà con.

“Xin hứa với bà con, chính quyền sẽ thực hiện những việc này. Tôi đề nghị bà con giám sát, kiến nghị để lãnh đạo TP làm tốt hơn nữa chức năng và trách nhiệm này” – người đứng đầu UBND TP.HCM bày tỏ.

Về an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhìn nhận đã được thực hiện tốt hơn hẳn trước đây. Theo ông, nếu nhìn lại quá khứ, tình trạng móc túi, cướp giật ở trung tâm TP khiến khách quốc tế thường xuyên than phiền. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, TP đã tổ chức rất nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế lớn và được đảm bảo tuyệt đối an toàn, văn minh. Du khách đến TP cũng cảm thấy rất thoải mái.

“Chúng tôi không tự mãn bởi cuộc sống luôn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự. Chính quyền TP sẽ luôn chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt hơn nữa” – ông nhấn mạnh.

Lập quỹ đầu tư mạo hiểm để ươm mầm startup

Về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Nguyễn Văn Được cho rằng đây là kiến nghị đúng đắn. Chúng ta không chỉ chăm lo cho “đại bàng” mà còn phải chăm lo cho đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ việc làm và tạo điều kiện cho các startup, đặc biệt là những bạn trẻ, sinh viên có tâm huyết và trí tuệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi cử tri bên lề hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông, vừa qua, UBND TP đã giao cho Ban cố vấn chiến lược ĐHQG TP.HCM xây dựng một đề án khởi nghiệp. Nếu trước đây khởi nghiệp mang tính chất phong trào để nâng cao nhận thức, thì lần này TP nâng cấp hơn với các hội chợ startup, hội chợ doanh nghiệp và thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để phục vụ khởi nghiệp.

Đối tượng tham gia là tất cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sinh viên của TP và cả vùng Đông Nam Bộ. Những startup nào được ban cố vấn đánh giá là khả thi, hiệu quả sẽ được Quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp tài trợ hoặc mua lại sáng kiến đó.

“Trước mắt trong năm 2026, chúng ta sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chip bán dẫn và big data” – ông thông tin và khẳng định năm nay sẽ có hội chợ khởi nghiệp đầu tiên.

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài. Trong năm 2025, lãnh đạo TP đã chỉ đạo tháo gỡ gần 700 dự án, chiếm 80% trên tổng số 838 dự án kéo dài nhiều năm. Qua đó, giúp khơi thông nguồn lực xã hội và nguồn ngân sách hơn 800.000 tỉ đồng của TP.

Riêng dự án chống ngập sau khi có chủ trương của Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội, TP đã làm việc với nhà đầu tư để ký lại phụ lục hợp đồng và triển khai lại dự án. Hạn chót hoàn thành là năm 2026. “Nếu doanh nghiệp làm không tốt, Nhà nước sẽ cắt ngân sách, xử lý hậu quả theo quy định” – ông thông tin và mong bà con tiếp tục quan tâm, phản ánh để TP kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, phát triển kinh tế và chống lãng phí.

“Năm ứng cử viên chúng tôi thực sự cảm nhận được hơi thở cuộc sống của cử tri ba xã Hóc Môn, Bà Điểm và Xuân Thới Sơn. Dù có trúng cử lần này hay không, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của TP và vì đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân” - Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.