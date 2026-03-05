Cử tri Tây Ninh gửi gắm kỳ vọng đến Thượng tướng Lê Tấn Tới và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội 05/03/2026 14:34

(PLO)- Nhiều ý kiến, kiến nghị về giao thông và an ninh trật tự được cử tri tại Tây Ninh gửi gắm đến Thượng tướng Lê Tấn Tới cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Ngày 5-3, tại UBND xã Thủ Thừa đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Tây Ninh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu xã Mỹ Thạnh và Tân Long để đông đảo cử tri theo dõi, đóng góp ý kiến.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thủ Thừa đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Các ứng cử viên gồm: Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái); ông Trần Hữu Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; ông Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội; bà Phan Thị Mỹ Linh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Bến Cầu; và ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Linh trình bày chương trình hành động của bản thân. Ảnh: TRUNG HIẾU

Sau phần giới thiệu, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Nội dung các chương trình tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, đồng thời bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên cũng cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, lắng nghe ý kiến cử tri và mong nhận được sự ủng hộ của người dân tại địa bàn ứng cử.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động, cử tri các xã Thủ Thừa, Mỹ Thạnh và Tân Long đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên. Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng những người trúng cử sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với địa phương, bám sát thực tiễn đời sống và phản ánh đầy đủ, khách quan tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Bùi Mạnh Quyết kiến nghị các ứng cử viên khi đắc cử cần quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cử tri để có ý kiến hay lên Quốc hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri xã Thủ Thừa, Mỹ Thạnh, Tân Long cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực của địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị quan tâm nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông trên các tuyến quốc lộ N2, quốc lộ 62 cũng như các tuyến tỉnh lộ chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm đến việc bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là giá đất tại các dự án trên địa bàn tỉnh và các địa phương. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn ma túy, giáo dục và tình trạng bạo lực học đường cũng được cử tri đề cập, với mong muốn có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho người dân.

Thượng tướng Lê Tấn Tới đại diện cho các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: TRUNG HIẾU

Thay mặt các ứng cử viên, Thượng tướng Lê Tấn Tới đã trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần chuyển tải đầy đủ tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thủ Thừa không chỉ là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động mà còn là diễn đàn để người dân trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn của địa phương, từ đó có giải pháp phù hợp khi tham gia hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.