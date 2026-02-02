Thượng tướng Lê Tấn Tới thăm và tặng 900 phần quà Tết tại vùng biên Tây Ninh 02/02/2026 15:59

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thượng tướng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác đã trao 900 phần quà, động viên người dân và lực lượng vùng biên Tây Ninh.

Ngày 2-2, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân chốt biên giới và lực lượng an ninh cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Lê Tấn Tới trao quà cho lực lượng an ninh cơ sở xã Đức Huệ. Ảnh: HD

Theo đó, đoàn đã trao tổng cộng 900 phần quà tại các xã Mỹ Quý, Đông Thành, Đức Huệ, Phước Chỉ, Bến Cầu và Long Thuận. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp các hộ dân khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên cương đón Tết thêm đủ đầy, ấm áp.

Thượng tướng Lê Tấn Tới trao tặng quà cho lực lượng quân nhân xuất ngũ xã Đông Thành. Ảnh: HD

Tại các điểm đến, Thượng tướng Lê Tấn Tới ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng vũ trang, dân quân và an ninh cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thượng tướng Lê Tấn Tới trao quà cho lãnh đạo xã Phước Chỉ. Ảnh: HD

Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, những phần quà trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, đoàn thể cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, hướng về đồng bào vùng biên nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết cổ truyền của dân tộc. Dù giá trị vật chất không lớn, đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp bà con thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Lê Tấn Tới trao tặng quà cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách và lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên.

Thượng tướng Lê Tấn Tới và ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh (áo trắng giữa) trao tặng quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đức Huệ. Ảnh: HD

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, thời gian qua tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Các chương trình thăm, tặng quà được tổ chức trang trọng, thiết thực, đúng đối tượng, kết hợp nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Việc trao quà Tết không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung ương và địa phương đối với đồng bào, lực lượng nơi biên giới – vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh.